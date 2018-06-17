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Carlos Carrasco diagnosed with elbow contusion, placed on disabled list; Indians awaiting further results
Published: June 17, 2018 - 11:52 AM

By Ryan Lewis

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