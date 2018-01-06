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Former Indians reliever Boone Logan signs with Milwaukee Brewers, according to reports
Published: January 6, 2018 - 1:12 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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