Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
‘He just keeps attacking, and it gets exciting’ – Indians 10, Tigers 0: 10 Walk-Off Thoughts on Shane Bieber putting up some eye-popping numbers so far and a practical joke perfectly executed
Published: June 23, 2018 - 3:54 PM

By Ryan Lewis

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

‘He just keeps attacking, and it gets exciting’ – Indians 10, Tigers 0: 10 Walk-Off Thoughts on Shane Bieber putting up some eye-popping numbers so far and a practical joke perfectly executed Updated June 23rd, 2018 3:54 PM
Ex-Bears football player indicted for assaulting Ohio deputy Updated June 23rd, 2018 3:39 PM
RubberDucks 5, Senators 4: Mark Mathias delivers game-winning hit for Ducks in eighth Updated June 23rd, 2018 9:51 AM
Indians 10, Tigers 0: Shane Bieber shines, Yonder Alonso belts grand slam in win over Tigers June 22nd, 2018 11:47 PM

THE LATEST

Vinnie Paul, co-founder, drummer of Pantera, dies at 54 Updated June 23rd, 2018 3:46 PM
Ex-Bears football player indicted for assaulting Ohio deputy Updated June 23rd, 2018 3:39 PM
Man faces charges in buggy crash that killed teen, hurt two Updated June 23rd, 2018 3:36 PM
Sanders says she was told to leave Virginia restaurant Updated June 23rd, 2018 3:33 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal