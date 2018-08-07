You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlIGFyZSAxMiBXYWxrLU9mZiBUaG91Z2h0cyBhZnRlciB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSAxMC0wIHdpbiBvdmVyIHRoZSBNaW5uZXNvdGEgVHdpbnMgTW9uZGF5IG5pZ2h0LjwvcD4KPHA+MS4gVHJldm9yIEJhdWVyLCBpbiBtYW55IHdheXMsIGhhcyByZW1haW5lZCB0cnVlIHRvIHdobyBoZSBpcy4gSGXigJlzIGEgam9rZXN0ZXIuIEhlIGxpa2VzIHRvIHRyb2xsIHBlb3BsZS4gSGUgaXNu4oCZdCBhZnJhaWQgdG8gc2F5LCByZWFsbHksIGFueXRoaW5nLiBBbmQsIGhl4oCZcyBhYnNvbHV0ZWx5IG1ldGljdWxvdXMgYWJvdXQgdGhlIHdvcmsgaGUgcHV0cyBpbiB0byBiZXR0ZXIgaGlzIG1lY2hhbmljcywgZGVsaXZlcnkgb3IgYXBwcm9hY2guIEl04oCZcyBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBob3cgaW4gdGhlIG9mZnNlYXNvbiwgaW5zdGVhZCBvZiByZWxheGluZywgaGUgYWxtb3N0IGltbWVkaWF0ZWx5IHdlbnQgdG8gd29yayB0byBjcmFmdCBhIHNsaWRlciBvdXQgb2YgdGhpbiBhaXIsIGNvbmp1cmluZyB0aGUgcGl0Y2ggdGhhdCBoYXMgaGVscGVkIHRvIGVsZXZhdGUgaGltIHRvIG9uZSBvZiB0aGUgZ2FtZeKAmXMgcGl0Y2hlcnMgd2l0aCBhbG1vc3QgcHVyZSBzY2llbmNlLiBBbmQgaXQgYWxzbyBpcyBpbiByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlIGZpbG0gaGUgc3R1ZGllcyB0byBmaW5kIGFueSBwb3NzaWJsZSB3ZWFrbmVzcy4gSXQgaXNu4oCZdCBuZWNlc3NhcmlseSBhIHVuaXF1ZSB0cmFpdCwgYnV0IGl04oCZcyBhbHNvIHRydWUgdGhhdCBtYW55IHRlYW1tYXRlcyBoYXZlIG5vdGVkIGhpcyB0aXJlbGVzcyB3b3JrIGV0aGljLjwvcD4KPHA+Mi4gQXMgYmFzZWJhbGwgaXMgYSBnYW1lIG9mdGVuIGRyaXZlbiBieSBhZGp1c3RtZW50cywgQmF1ZXIgd2VudCB0byB0aGUgZmlsbSBiZWZvcmUgbWFraW5nIGhpcyBzdGFydCBNb25kYXkgbmlnaHQsIHdoaWNoIHdvdWxkIGJlIHRoZSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgb3V0aW5nIGFnYWluc3QgdGhlIFR3aW5zLiBJbiBoaXMgcHJldmlvdXMgb3V0aW5nIG9uIEp1bHkgMzEsIGhlIGdhdmUgdXAgdHdvIHJ1bnMgb24gZm91ciBoaXRzIGluIDYgMS8zIGJ1dCBvbmx5IHN0cnVjayBvdXQgdGhyZWUgaGl0dGVycywgd2hpY2ggd2FzIHRpZWQgZm9yIGhpcyBsb25nZXN0IHN0cmlrZW91dCB0b3RhbCB0aGlzIHNlYXNvbi4gVGhlIFR3aW5zIHdlcmUgY29udGVudCB0cnlpbmcgdG8gc2l0IG9uIGhpcyBzbGlkZXIgb3IgY3VydmViYWxsIHdpdGggdHdvIHN0cmlrZXMuIEZhc3QgZm9yd2FyZCB0byBNb25kYXkgbmlnaHQsIGFuZCBCYXVlciBpbnN0ZWFkIHRyaWVkIHRvIHB1bXAgdGhlIGZhc3RiYWxsIGJ5IHRoZW0uIEl0IHdvcmtlZC4gQmF1ZXIgc3RydWNrIG91dCAxMSBoaXR0ZXJzLCBpbmNsdWRpbmcgYWxsIG5pbmUgc3RhcnRlcnMgYXQgbGVhc3Qgb25jZS48L3A+CjxwPjMuIFNhaWQgQmF1ZXI6IOKAnFllYWgsIEkgdGhyZXcgbW9yZSBmYXN0YmFsbHMuIEkgbG9va2VkIGF0IHNvbWUgbnVtYmVycyBpbi1iZXR3ZWVuLCBmb3VuZCB0aGUgaG9sZXMgaW4gdGhhdCBhcHByb2FjaCBvZiB0aGVpcnMgYW5kIGV4cGxvaXRlZCB0aGVtLiBJZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHNpdCB0aGVyZSBhbmQgc3dpbmcgYXQgdGhlIHNsaWRlciwgdGhlbiB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIHJlYWR5IGZvciBmYXN0YmFsbHMuIFNvLCBJIGhhZCBhIGxvdCBvZiBsb29raW5nIHN0cmlrZW91dHMgb24gZmFzdGJhbGxzLCBhIGNvdXBsZSBvZiBiYWQgc3dpbmdzIG9uIGZhc3RiYWxscy4gSSBmaW5hbGx5IGVuZGVkIHVwIGdldHRpbmcgYSBzdHJpa2VvdXQgb24gYSBzbGlkZXIgYW5kIGEgY3VydmViYWxsLiBJIHRoaW5rIGl0IHdhcyBvbmx5IG9uZSBvZiBlYWNoIHRvbmlnaHQuIEFuZCB0aGVuIHRoZSBjaGFuZ2V1cCB3YXMgcmVhbGx5IGdvb2TigJR0aGF04oCZcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBzdGF5cyBpbiB0aGUgem9uZSBhIGxvdCBsb25nZXIgYW5kIGlzIGhhcmQuIEkgZ3Vlc3MgaXQgaGFkIGZhaXJseSB0eXBpY2FsIG1vdmVtZW50IHRvbmlnaHQsIGJ1dCBpdCB3YXMgdXRpbGl6ZWQgYW5kIGxvY2F0ZWQgYSBsaXR0bGUgYml0IGJldHRlci4gQW5kIGFnYWluLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHdoYXQgdGhleSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGZvci4gSSYjODIxNzt2ZSBzYWlkIGl0IGEgY291cGxlIHRpbWVzIG5vdywgdGhlIG5pY2UgdGhpbmcgYWJvdXQgYmVpbmcgYWJsZSB0byB0aHJvdyBldmVyeXRoaW5nIGlzIGhpdHRlcnMgY2FuJiM4MjE3O3QgaGl0IGV2ZXJ5dGhpbmcuIFNvLCB5b3UgZmluZCBvdXQgd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGxvb2tpbmcgZm9yIGFuZCB5b3UgdGhyb3cgc29tZXRoaW5nIGVsc2UuIEFuZCBJIGhhdmUgYSBsb3Qgb2Ygd2VhcG9ucyB0aGF0IEkgY2FuIHB1bmNoIHBlb3BsZSBvdXQgd2l0aC4gWW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byByZWNvZ25pemUgdGhlaXIgYXBwcm9hY2ggYW5kIHRocm93IHdoYXQgdGhleSYjODIxNztyZSBub3QgbG9va2luZyBmb3Iu4oCdPC9wPgo8cD40LiBCYXVlciBoYXMgYWxzbyBiZWd1biB1c2luZyBoaXMgY2hhbmdldXAgbW9yZSwgYWRkaW5nIGFub3RoZXIgd3JpbmtsZSB0byBoaXMgcmVwZXJ0b2lyZS4gV2hpbGUgdGhlIGZhc3RiYWxsLWN1cnZlYmFsbC1zbGlkZXIgY29tYmluYXRpb24gaGFzIGJlZW4gYSBkcml2aW5nIGZvcmNlIGZvciBoaXMgZHluYW1pYywgQ3ktWW91bmctY2FsaWJlciBzZWFzb24sIEJhdWVyIGhhcyBzdGFydGVkIHRvIGxheWVyIG9udG8gaXQuIEhlIHRocmV3IGhpcyBjaGFuZ2V1cCAxNyB0aW1lcyBpbiBNb25kYXkgbmlnaHTigJlzIHN0YXJ0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gQmFzZWJhbGwgU2F2YW50LiBJbiBoaXMgcHJldmlvdXMgc3RhcnQsIGhlIG9ubHkgdGhyZXcgaXQgZWlnaHQgdGltZXMuIEluIGhpcyBvdXRpbmcgcHJpb3IgdG8gdGhhdCwgaXQgd2FzIG9ubHkgdGhyb3duIHR3aWNlLjwvcD4KPHA+NS4gU2FpZCBCYXVlcjog4oCcWWVhaC4gSSBoYXZlIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gaXQuIEkganVzdCBoYXZlbiYjODIxNzt0IG5lZWRlZCBpdCB0byB0aGlzIHBvaW50IGluIHRoZSB5ZWFyLiBTaG9vdCwgbXkgc3RyaWtlb3V0IHJhdGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgY2FyZWVyIGhpZ2gsIGFuZCBhbGwgdGhhdCBkaWZmZXJlbnQgc3R1ZmYuIFN3aW5nIGFuZCBtaXNzLCBjaGFzZSwgYWxsIHRoYXQuIFNvLCB1bnRpbCBzb21lb25lIHNob3dlZCBtZSB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSBnb2luZyB0byBtYWtlIGFuIGFkanVzdG1lbnQsIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IG5lZWQgaXQuIEFuZCB0aGVuIHRoZSBUd2lucyB3ZXJlIHRoZSBmaXJzdCB0ZWFtIHRvIHJlYWxseSBtYWtlIGFuIGFkanVzdG1lbnQsIGFuZCBJIHdhcyBhYmxlIHRvIGFkanVzdCByaWdodCBiYWNrLiBJIHByb2JhYmx5IHNob3VsZCYjODIxNzt2ZSBhZGp1c3RlZCBsaWtlIGZvdXIgb3IgZml2ZSBpbm5pbmdzIGVhcmxpZXIsIGdpdmVuIHRoYXQgSSByZWNvZ25pemVkIHRoZSBhcHByb2FjaCwgYnV0IEkgd2FzbiYjODIxNzt0IHByZXBhcmVkIG1lbnRhbGx5IHRvIGtub3cgd2hhdCBJIHdhcyBnb2luZyB0byBkbyBpZiB0aGF0IHdhcyB0aGUgYXBwcm9hY2guIFNvLCBJIHJlY29nbml6ZWQgaXQsIGFuZCB0aGVuIEkgd2FzIGxpa2UsICYjODIxNjtXZWxsLCBzaG9vdCwgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgdG8gZG8sJiM4MjE3OyBiZWNhdXNlIGluLWdhbWUgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGFzIGNsZWFybHkgYW5kIHdoYXRub3QuIEFmdGVyIHRoZSBnYW1lLCBpdCB3YXMgaW1tZWRpYXRlbHkgb2J2aW91cyB3aGF0IEkgc2hvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgYW5kIHRoZW4gb2J2aW91c2x5IEkgd2FzIGFibGUgdG8gZG8gdGhhdCB0b25pZ2h0LiBMZWFybmluZyBleHBlcmllbmNlIGZvciB0aGUgbmV4dCB0aW1lIEkgc2VlIGEgdGVhbSB0YWtlIHRoZSBzYW1lIGFwcHJvYWNoLiBJJiM4MjE3O2xsIGtub3cgZXhhY3R5IHdoYXQgdG8gZ28gdG8u4oCdPC9wPgo8cD42LiBBbmQgYmFjayB0byBob3cgQmF1ZXIgaXMgd2hvIGhlIGlz4oCUdGhlIHRyb2xsIHBhcnQgb2YgQmF1ZXIgbWlnaHQgbWFrZSBnZXR0aW5nIGhpcyAyMDB0aCBzdHJpa2VvdXQgYmFsbCBhIGJpdCBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCB0aGFuIG5vcm1hbC4gQXMgb2YgaGlzIHByZXNzZXIgd2l0aCByZXBvcnRlcnMgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUsIEJhdWVyIGhhZCBubyBpZGVhIHdoZXJlIHRoZSBiYWxsIHdhcyBoaWRpbmcuIEl0IGlzbuKAmXQgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUuIEFuZCBpZiBpdCBkb2VzIHRha2UgdGltZSB0byBnZXQgYmFjayB0byBoaW0sIHdlbGwsIFJvYmVydG8gUGVyZXogdGhpbmtzIG1heWJlIHRoYXQganVzdCBzaG93cyB3aGF0IGdvZXMgYXJvdW5kLCBjb21lcyBhcm91bmQuPC9wPgo8cD43LiBTYWlkIEJhdWVyOiDigJxJJiM4MjE3O20ganVzdCBob3BpbmcgSSBnZXQgaXQuIEkgbWVhbiwgaXQgdG9vayBtZSB0aHJlZSB5ZWFycyB0byBhY3R1YWxseSBnZXQgbXkgZmlyc3QtaGl0IGJhbGwgYWZ0ZXIgc29tZSB0ZWFtbWF0ZXMgbG9zdCBpdCBhbmQgSSBkaXNjb3ZlcmVkIGl0IGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgYSBkcmF3ZXIgdHdvIHllYXJzIGxhdGVyLiBTbywgaG9uZXN0bHksIEkmIzgyMTc7bSBqdXN0IGhvcGluZyBJIGdldCB0aGUgYmFsbCBhbmQgdGhlbiBJJiM4MjE3O2xsIGZpZ3VyZSBpdCBvdXQgYWZ0ZXIgdGhhdC4gTWF5YmUgQmFydCB3b24mIzgyMTc7dCBoYW5kIGl0IG92ZXIgdG8gdGhlIHRlYW1tYXRlcyBhZ2FpbiB3aGVuIEkgZG8gZ2V0IGl0IHRoaXMgdGltZS7igJ08L3A+CjxwPjguIEFkZGVkIFBlcmV6OiDigJxJIHJlYWxseSBkb27igJl0IGtub3cuIEkgd2FzbuKAmXQgcGF5aW5nIGF0dGVudGlvbiB0byB0aG9zZSB0aGluZ3MuIEnigJl2ZSBnb3Qgc28gbXVjaCB0byBjYXJlIGFib3V04oCUY2FsbGluZyBnYW1lLCBibG9ja2luZyBiYWxscywgYWxsIG9mIFRyZXZvcuKAmXMgc2hha2luZyBbb2ZmIHBpdGNoZXNdLiBQcm9iYWJseSBDYXJyYXNjbyBoYXMgaXQuwqAgSGXigJlzIHByb2JhYmx5IGdvaW5nIHRvIGdldCBpdCwgYnV0IHRoZXnigJlyZSBnb2luZyB0byBnaXZlIGhpbSBhIGhhcmQgdGltZS4gSGUgbGlrZXMgdG8gbWVzcyB3aXRoIHBlb3BsZSBzbyB0aGV54oCZcmUgcHJvYmFibHkgZ29pbmcgdG8gZG8gdGhlIHNhbWUgdGhpbmcgdG8gaGltLiDigKYgVGhhdOKAmXMgcmlnaHQuIFRoYXTigJlzIGthcm1hLuKAnTwvcD4KPHA+OS4gTW9uZGF5IG5pZ2h0IHdhcyB0aGUgcmV0dXJuIG9mIHRoZSBCYXIgTWl0enZhaCBDaGFpciwgdGhlIGR1Z291dCBjZWxlYnJhdGlvbiB0aGF0IGhhcyBhdCB0aW1lcyBmb2xsb3dlZCBhIEphc29uIEtpcG5pcyBob21lIHJ1bi4gS2lwbmlzIGJsYXN0ZWQgaGlzIDExdGggaG9tZSBydW4gb2YgdGhlIHNlYXNvbiBvbiBNb25kYXkgbmlnaHQsIGEgc2hvdCB0byBjZW50ZXIgZmllbGQgdGhhdCBqdXN0IGJhcmVseSBjbGVhcmVkIHRoZSB3YWxsLiBIaXMgb3ZlcmFsbCBzZWFzb24gbnVtYmVycyBzdGlsbCBkb27igJl0IGxvb2sgZ3JlYXQsIGJ1dCBmb3Igcm91Z2hseSB0aGUgbGFzdCB0d28gbW9udGhzLCBLaXBuaXMgaGFzIHNvbWV3aGF0IHF1aWV0bHkgYmVlbiBhIHByb2R1Y3RpdmUgaGl0dGVyIGluIHRoZSBsaW5ldXAuIEhlIHBvc3RlZCBhIC43NzYgT1BTIGluIEp1bmUgYW5kIGEgLjc1NCBPUFMgaW4gSnVseS4gVGhvdWdoLCBpdCBjYW1lIGFmdGVyIGEgZGlzYXN0cm91cyBzdGFydCwgYW5kIHNlYXNvbiBhcyBhIHdob2xlIHdpbGwgYmUgY2xvdWRlZCBieSBpdC48L3A+CjxwPjEwLiBTbyB3aGVuIEtpcG5pcyBnb3QgYmFjayB0byB0aGUgZHVnb3V0IGFmdGVyIGhpcyBob21lciwgTWlrZSBDbGV2aW5nZXIgYW5kIENhcmxvcyBDYXJyYXNjbyBzdXJwcmlzZWQgaGltIGJ5IGhvbGRpbmcgdGhlaXIgYXJtcyBvdXQgZm9yIHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCBjZWxlYnJhdGlvbi4gSXQgaGFkIGJlZW4gYSB3aGlsZS4gQW5kLCBhcyBLaXBuaXMgaGFzIGRvbmUgcmVjZW50bHksIGhlIGJyb3VnaHQgc29tZSBzZWxmLWRlcHJlY2F0aW5nIGh1bW9yLiBJdCBpc27igJl0IGluIGFuIGFjdCBvZiBub3QgY2FyaW5nLCBidXQgS2lwbmlzIGtub3dzIHdoYXQgaGXigJlzIGRvbmUgYW5kIGhhc27igJl0IGRvbmUgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPgo8cD4xMS4gU2FpZCBLaXBuaXM6IFllYWguIEhhdmVu4oCZdCBzZWVuIGl0IGluIGEgd2hpbGUuIERvbuKAmXQga25vdyB3aHksIEnigJl2ZSBiZWVuIHJha2luZy4gTm8sIEkgY2FtZSBiYWNrIGluLiBJIHNhdyB0aGUgdHdvIG9wZW4gYXJtcy4gVGhleSBkZWNpZGVkIHRvIGJyaW5nIGl0IGJhY2suIEl0IHN1cnByaXNlZCBtZSBldmVuLiBBIHZlcnkgZ29vZCBzdXJwcmlzZS7CoOKApiBVc3VhbGx5IGl04oCZcyBhIGJsdXIuIEkgYmxhY2sgb3V0IHdoZW4gSSBnZXQgYmFjayBpbiB0aGVyZS4gQnV0IEkgdGhpbmsgaXQgd2FzIENsZXYgYW5kIGVpdGhlciBDb29raWUgb3IgQmllYmVyLiBJ4oCZbSBnb2luZyB0byBhc2sgdGhlbSB0byBub3QgbWFrZSBpdCBvdXIgc3RhcnRpbmcgc3RhZmYgdG8gYmUgZG9pbmcgdGhhdCBhbnltb3JlLuKAnTwvcD4KPHA+MTIuIEFuZCwgaGUgZmluYWxseSBnb3QgYSBiaXQgb2YgbHVjaywgd2hpY2ggaXMgc29tZXRoaW5nIEJhdWVyIGFsc28gcG9pbnRlZCBvdXQgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUuIEpva2VkIEtpcG5pczogSeKAmWQgc2F5IHRoZSBndXkgZG9lcyBhIGJhY2tmbGlwIGFuZCBjYXRjaGVzIGl0IGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIHllYXIuIOKApiBUaGF04oCZcyBqdXN0IG9uZSBvZiB0aG9zZSBvbmVzLiBZb3Ugc2VlIHBsdWdnaW5nIGF3YXkuIEl04oCZcyBuaWNlLCBpbnN0ZWFkIG9mZiBoYXZpbmcgdG8gd29uZGVyIHdoYXQgaWYgYW5kIHNocnVnIHlvdXIgc2hvdWxkZXJzIGFuZCBiZSBtYWQgYWJvdXQgaXQsIHlvdSBnZXQgdG8gaGF2ZSBhIHNpZ2ggb2YgcmVsaWVmIGFuZCBwdXQgYSBzbWlsZSBvbiB5b3VyIGZhY2Uu4oCdPC9wPgo=