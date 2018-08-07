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Indians 10, Twins 0: 12 Walk-Off Thoughts on Trevor Bauer’s adjustments in his career year, some karma potentially denying him his 200th strikeout ball, Jason Kipnis’ self deprecation at its best and the return of a familiar dugout celebration
Published: August 7, 2018 - 12:13 AM

By Ryan Lewis

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