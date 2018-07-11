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Indians 19, Reds 4: Jose Ramirez homers twice, drives in five as Indians roll over Reds
Published: July 11, 2018 - 10:57 PM | Updated: July 12, 2018 - 7:48 AM
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By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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