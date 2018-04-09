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Indians 2, Tigers 0: 11 Walk-Off Thoughts on Corey Kluber’s dominance, as well as a strong start to the season, and Bradley Zimmer powering through the cold and the wind
Published: April 9, 2018 - 11:31 PM
By Ryan Lewis
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