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Indians 3, Angels 0: Corey Kluber delivers shutout, Leonys Martin homers in win over Angels
Published: August 4, 2018 - 9:50 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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