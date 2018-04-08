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Indians 3, Royals 1: Indians end scoring drought, beat Royals on Yan Gomes’ walk-off home run
Published: April 8, 2018 - 4:35 PM | Updated: April 8, 2018 - 4:36 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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