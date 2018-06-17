Indians 4, Twins 1: Shane Bieber delivers strong outing, Yan Gomes comes through with three-run double

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Published: June 17, 2018 - 4:34 PM | Updated: June 17, 2018 - 4:36 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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