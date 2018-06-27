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Indians 5, Cardinals 1: Shane Bieber strong for six innings; Edwin Encarnacion, Lonnie Chisenhall hit back-to-back homers
Published: June 27, 2018 - 11:29 PM | Updated: June 28, 2018 - 12:33 AM
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By Joe Harris

Associated Press

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