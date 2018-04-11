You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlIGFyZSAxNCBXYWxrLU9mZiBUaG91Z2h0cyBhZnRlciB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSA1LTEgd2luIGFnYWluc3QgdGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzIFdlZG5lc2RheSBuaWdodC48L3A+CjxwPjEuIFdoZW5ldmVyIHRoZXJlIGlzIGEgdGVhbS13aWRlIG9mZmVuc2l2ZSBzbHVtcCwgZXZlbnR1YWxseSwgdGhlIGJsYW1lIG9mdGVuIGNvbWVzIGFyb3VuZCB0byB0aGUgaGl0dGluZyBjb2FjaGVzLiBJdOKAmXMgcmVhbGx5IGp1c3Qgc29tZXdoYXQgb2YgYW4gZWFzeSBzY2FwZWdvYXQgdGhhdCBtYXNrcyBhbiB1bmRlcmx5aW5nIGlzc3VlIG9yIG5lZWRlZCBjb250ZXh0LCBidXQgZXZlbnR1YWxseSwgdGhlIGhvdCBzZWF0IGhhcyB0byBncm93IHdhcm1lciBhcyB0aGUgYmF0cyBmYWxsIGNvbGRlciwgd2FycmFudGVkIG9yIG5vdC48L3A+CjxwPjIuIFRoZSBJbmRpYW5zLCB0aG91Z2gsIGtuZXcgdG8gYmUgcGF0aWVudC4gVGhleSBrbmV3IHRoZSByZXN1bHRzIHdlcmVu4oCZdCBpbmRpY2F0aXZlIG9mIGhvdyB3ZWxsIHRob3NlIGluIHRoZSBsaW5ldXAgd2VyZSBhY3R1YWxseSBzd2luZ2luZyB0aGUgYmF0cy4gQXMgdGhlIFR3aXR0ZXIgaG90IHRha2VzIGJlZ2FuIHRvIHJhaW4gZG93biAod2VsbCBhcyBzb21lIHB1c2gtYmFjayBhZ2FpbnN0IGFuYWx5dGljcyksIHRob3NlIGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24ga25ldyB0aGVyZSB3YXNu4oCZdCBhIGZpdmUtYWxhcm0gZW1lcmdlbmN5IG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgc2lkZS48L3A+CjxwPjMuIEhlYWRpbmcgaW50byB0aGlzIHNlcmllcywgZm9yIGV4YW1wbGUsIEZyYW5jaXNjbyBMaW5kb3IsIEphc29uIEtpcG5pcywgWW9uZGVyIEFsb25zbywgQnJhZGxleSBaaW1tZXIgYW5kIFlhbiBHb21lcyB3ZXJlIGFsbCBhbW9uZyB0aG9zZSB3aG8gaGFkIGEgYmV0dGVyIGhhcmQtaGl0IHBlcmNlbnRhZ2UgdGhpcyBzZWFzb24gdGhhbiBpbiAyMDE3LiBBbGwgZW50ZXJlZCBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHTigJlzIGdhbWUgd2l0aCBhIGJhdHRpbmcgYXZlcmFnZSBiZWxvdyAuMjAwLjwvcD4KPHA+NC4gT25lIG9mIHRoZSBrZXkgdHJ1dGhzIHRoYXQgdGhlIGFuYWx5dGljYWwgcmV2b2x1dGlvbiBoYXMgc2hvd24gaXMgdGhhdCBiYXNlYmFsbCwgaW4gbWFueSBjYXNlcywgaXMgYWJvdXQgcmVncmVzc2lvbiB0byB0aGUgbWVhbi4gT3ZlciBhIGxhcmdlIGVub3VnaCBzYW1wbGUgc2l6ZSwgZXZlbnR1YWxseSwgdGhlIGV4dHJlbWVzIHdpbGwgb2Z0ZW4gcmVncmVzcyBjbG9zZXIgdG8gdGhlaXIgYXZlcmFnZXMuIFRoZSBJbmRpYW5zIGFyZSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIGV4YW1wbGVzIHJpZ2h0IG5vdyBvZiBhbiBvZmZlbnNlIGV4cGVjdGVkIHRvIGZpbmQgbW9yZSBzdWNjZXNzLiBUaGUgcmVzdWx0cyBoYXZlbuKAmXQgcmVmbGVjdGVkIHRoZSBxdWFsaXR5IG9mIGNvbnRhY3QsIHRodXMgZmFyLiBFbnRlcmluZyBXZWRuZXNkYXksIHRoZSBJbmRpYW5zIHdlcmUgZGVhZCBsYXN0IGluIGJhc2ViYWxsIHdpdGggYSAuMTc0IEJBQklQIGJ1dCAxMHRoIGluIGhhcmQtaGl0IHBlcmNlbnRhZ2UgYXQgMzMuOSBwZXJjZW50LjwvcD4KPHA+NS4gSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIGpva2Vk4oCUbWF5YmUgaGFsZi1qb2tlZOKAlHRoYXQgaGl0dGluZyBjb2FjaGVzIFR5IFZhbiBCdXJrbGVvIGFuZCBWaWN0b3IgUm9kcmlndWV6IHByb2JhYmx5IGhhdmVu4oCZdCBiZWVuIHNsZWVwaW5nIHdoaWxlIHRoZSBvZmZlbnNlIGhhcyBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gcHV0IHVwIHJ1bnMuIEJ1dCwgdGhlcmXigJlzIGEgZGlmZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIGFuIG9mZmVuc2Ugc2x1bXBpbmcgdG8gc3RhcnQgdGhlIHllYXIgYmVjYXVzZSBub2JvZHkgaXMgc3dpbmdpbmcgdGhlIGJhdCB3ZWxsIGFuZCBhIHRlYW0gc3RydWdnbGluZyB0byBzY29yZSBydW5zIGJ1dCB3aGlsZSBtYW55IGFyZSBzdGlsbCBtYWtpbmcgaGFyZCBjb250YWN0LiBPbmUgbWVhbnMgdGhlcmXigJlzIGEgbWFqb3IgcHJvYmxlbSwgb25lIG1lYW5zIG5vdCB0byBwYW5pYy4gSGVuY2UsIGNvbnRleHQgaXMga2V5LjwvcD4KPHA+Ni4gU2FpZCBWYW4gQnVya2xlbzog4oCcVGhlIGJpZyB0aGluZyBpcyB0aGUgYXBwcm9hY2ggaXMgZ29vZC4gV2hlbiBndXlzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBnZXR0aW5nIGhpdHMsIHNvbWV0aW1lcyB0aGV5IHN0YXJ0IHRyeWluZyB0byBnZXQgYSBoaXQgYW5kIGNoYW5nZSB0aGUgYXBwcm9hY2ggYW5kIGp1c3QgZ2V0IGEgbGl0dGxlIGFueGlvdXMuIFNvLCB3ZSYjODIxNztyZSByZWFsbHkgdHJ5aW5nIHRvIGtlZXAgdGhlbSBmb2N1c2VkIG9uIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgdGhlIGF0LWJhdHMgYXJlIGdvb2QuIFdlJiM4MjE3O3JlIHN3aW5naW5nIGF0IHBpdGNoZXMgaW4gdGhlIHpvbmUuIFdlJiM4MjE3O3JlIGhpdHRpbmcgYmFsbHMgaGFyZCBmb3Igb3V0cy4gSXQgZ2V0cyBmcnVzdHJhdGluZyBhbmQgdGhlIGZpcnN0IHR3byBiYWxscyB0aGV5IGhpdCB0b2RheSB3ZXJlIGJvdGggY3J1c2hlZCBhbmQgYm90aCBvdXRzLiBTbywgYWdhaW4sIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgaXQgd2FzIG5pY2UgdG8gYnJlYWsgb3V0IGFuZCBJIHRoaW5rIGFzIGd1eXMgc3RhcnQgc2VlaW5nIHRoZWlyIG51bWJlcnMgZ29pbmcgbm9ydGgsIEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7bGwgZWFzZSB0aGVpciBtaW5kcyBhIGxpdHRsZSBiaXQuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB1bmJlbGlldmFibGUsIHJlYWxseS7igJ08L3A+CjxwPjcuIEhpdHRpbmcgdGhyZWUgbGluZSBkcml2ZXMgYnV0IGdvaW5nIDAtZm9yLTMgaXNu4oCZdCBhIGNhdXNlIGZvciBwYW5pYyBjb21wYXJlZCB0byBhIGRheSB3aGVuIHlvdSBnbyAyLWZvci0zIGJ1dCB3aXRoIHR3byBibG9vcGVycyBhbmQgYSBzdHJpa2VvdXQsIGV2ZW4gaWYgYSBjb3VwbGUgb2YgdGhvc2UgZGF5cyBpbiBhIHJvdyBjYW4gYmUgZnJ1c3RyYXRpbmcuIEV4dHJhcG9sYXRlIHRoYXQgb3V0IHRvIGEgbGluZXVwIG9mIG5pbmUgaGl0dGVycywgYW5kIG9mIGNvdXJzZSBmcnVzdHJhdGlvbiB3aWxsIGJ1aWxkLiBCdXQgdG8gYWRkIGEgbGF5ZXIgdG8gaXQsIHRlYW1zIGNhbiBub3cgc2hvdyBwbGF5ZXJzIHRoZSBzdGF0aXN0aWNhbCBkYXRhIGJlaGluZCBldmVyeXRoaW5nLiBGcnVzdHJhdGlvbiBkb2VzbuKAmXQgbmVjZXNzYXJpbHkgbWVhbiB0aGUgbmVlZCB0byBjaGFuZ2UgbWVjaGFuaWNzLiBQbGF5ZXJzIG1pZ2h0IGFscmVhZHkga25vdywgYnV0IGhhdmluZyB0aGUgcmF3IGRhdGEgY2Fu4oCZdCBodXJ0LjwvcD4KPHA+OC4gU2FpZCBWYW4gQnVya2xlbzog4oCcWW91IGxvb2sgYXQgc29tZSBvZiB0aGUgYmFsbHMgQWxvbnNvIGhpdCBhbmQgdGhlbiB5b3UgbG9vayBhdCBoaXMgbnVtYmVycy4gQW5kIHlvdSBzYXksICYjODIxNjtNYW4sIHRoaXMgZ3V5IGNvdWxkIGJlIGhpdHRpbmcgLjM1MCB3aXRoIGZpdmUgaG9tZXJzIHJpZ2h0IG5vdy4mIzgyMTc7IEJ1dCwgaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIGEgcmVhbCBnb29kIGpvYiBvZiBzYXlpbmcsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O20ganVzdCBnb2luZyB0byBrZWVwIGZpbmRpbmcgdGhlIGJhcnJlbCBhbmQganVzdCBrZWVwIGJhcnJlbGluZyBpdCB1cC4mIzgyMTc7IEhlJiM4MjE3O3MgZG9uZSBhIHJlYWwgZ29vZCBqb2Igb2YgdGhhdC4gSXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBjaGFuZ2UuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb3Qgb2YgZ29vZCBoaXR0ZXJzIGluIHRoaXMgcm9vbS4gVXN1YWxseSwgeW91JiM4MjE3O2xsIGhhdmUgYSBjb3VwbGUgZ3V5cyB0aGF0IGdldCBvZmYgdG8gYSByb3VnaCBzdGFydC4gVGhpcyBoYXMgYmVlbiBldmVyeWJvZHkuIFRoZSBiZWF1dHkgb2YgaXQgaXMgb3VyIHBpdGNoaW5nJiM4MjE3O3MgYmVlbiBzbyBnb29kIHRoYXQgd2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBhYmxlIHRvIHdpbiBiYWxsZ2FtZXMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHJlYWwgZ29vZCBzaWduLCBidXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSB0aW1lcyBkdXJpbmcgdGhlIHNlYXNvbiB3aGVuIHdlJiM4MjE3O3JlIGhpdHRpbmcgYW5kIHNjb3JpbmcgYSBsb3Qgb2YgcnVucyBhbmQgdGFraW5nIHByZXNzdXJlIG9mZiB0aGUgcGl0Y2hpbmcu4oCdPC9wPgo8cD45LiBPbmUgc3RhdCB0aGF0IFZhbiBCdXJrbGVvIHBvaW50ZWQgb3V0IHRvIHRoZSBJbmRpYW5z4oCZIGhpdHRlcnMgd2FzIHNsdWdnaW5nL2V4cGVjdGVkIHNsdWdnaW5nIG9uIGJhbGxzIGhpdCB3aXRoIGFuIGV4aXQgdmVsb2NpdHkgb2YgYXQgbGVhc3QgOTUgbXBoLiBFbnRlcmluZyBXZWRuZXNkYXksIHRoZSBJbmRpYW5zIGhhZCBhIC42ODQgc2x1Z2dpbmcgcGVyY2VudGFnZSBvbiBiYWxscyBoaXQgYXQgbGVhc3QgOTUgbXBoLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gU3RhdGNhc3QuIFRoZSBsZWFndWUgYXZlcmFnZSBvbiBzdWNoIGhpdHMgd2FzIC45NzYuIFRoZSBJbmRpYW5z4oCZIGV4cGVjdGVkIHNsdWdnaW5nLCBtZWFuaW5nIHdoZXJlIHRoZXkgc2hvdWxkIGJlLCBpcyAxLjI5OCwgd2hpY2ggd291bGQgYmUgc2Vjb25kIGluIHRoZSBsZWFndWUuIFRoZSBzaW1wbGUgdHJhbnNsYXRpb246IG92ZXIgYSBsYXJnZSBlbm91Z2ggc2FtcGxlIHNpemUsIGl04oCZcyB2ZXJ5IGxpa2VseSB0aGF0IHRoZSBJbmRpYW5zIHdpbGwgZmluZCBtdWNoIG1vcmUgc3VjY2VzcyB0aGFuIHRoZXkgaGF2ZSBiZWVuIGdpdmVuIHRoYXQgdGhleSBjb250aW51ZSB0byBoaXQgdGhlIGJhbGwgYXMgaGFyZCBhcyB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiBzbyBmYXIuPC9wPgo8cD4xMC4gQWRkZWQgVmFuIEJ1cmtsZW86ICYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gcmVhbCBwcm91ZCBvZiBob3cgdGhlIGd1eXMgaGF2ZSBnb25lIGFib3V0IGl0IGFuZCBob3cgdGhleSYjODIxNztyZSBub3QgcGFuaWNraW5nLiBUaGV5IGtub3cgdGhleSYjODIxNztyZSBnb29kLiBJdCYjODIxNztzIG5pY2Ugd2l0aCB0aGUgbW9kZXJuIGRheSBtZXRyaWNzIHRvIGJlIGFibGUgdG8gcG9pbnQgdGhpbmdzIG91dCB0byB0aGVtLiBXZSBhbGwgc2VlIGl0LCBidXQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBoYXZlIHRoYXQgcmF3IGRhdGEgdG8gc2F5LCAmIzgyMTY7TG9vaywgdGhpcyBpcyB3aGVyZSB3ZSYjODIxNztyZSBhdC4gV2UmIzgyMTc7dmUgaGl0IGEgbG90IG9mIGJhbGxzIDk1LXBsdXMgYW5kIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBhIGxvdCBvZiBvdXRzIG9uIHRob3NlIGJhbGxzLiYjODIxNzsgU28sIHllYWgsIGl0JiM4MjE3O3MgZnJ1c3RyYXRpbmcgZm9yIHRoZW0sIGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgYSBnb29kIGpvYiBvZiBzdGF5aW5nIHRoZSBjb3Vyc2Uu4oCdPC9wPgo8cD4xMS4gRXZlbiBhcyB0aGUgSW5kaWFucyBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gcHV0IHJ1bnMgdXAgb24gdGhlIGJvYXJk4oCUV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IHdhcyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGlzIHNlYXNvbiB0aGV5IHRvdGFsZWQgMTAgaGl0cyBpbiBhIGdhbWUsIGZvciBpbnN0YW5jZeKAlHRoZXkgd2VyZSBzdGlsbCB3aW5uaW5nIHRoYW5rcyB0byBhIHBpdGNoaW5nIHN0YWZmIHRoYXTigJlzIG9mZiB0byBhIHN0cm9uZyBzdGFydCwgYWxsb3dpbmcgb25lIG9yIHplcm8gcnVucyBpbiBmaXZlIGNvbnNlY3V0aXZlIGdhbWVzLiBUaGUgY29sZCB3ZWF0aGVyIGhhc27igJl0IGhlbHBlZCB0aGUgbGluZXVwIGVpdGhlciwgYnV0IHN0aWxsLCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHdvbiBmaXZlIG9mIHRoZSBzaXggZ2FtZXMgb24gdGhpcyBob21lc3RhbmQgYW5kIGFyZSA3LTUgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPgo8cD4xMi4gU2FpZCBLaXBuaXM6IOKAnFdlIGtuZXcgaXQgd2FzIGNvbWluZy4gTGlrZSBJIHNhaWQgYmVmb3JlIHdlIHdlcmUgYSBsaXR0bGUgbGVzcyB3b3JyaWVkIHRoYW4gZXZlcnlib2R5IGVsc2UuIE9idmlvdXNseSwgeW91IGNhbiBzbWlsZSB0aGF0IHdlIHdlcmUgd2lubmluZyBnYW1lcyB3aXRoIGZvdXIgaGl0cyBvciBsZXNzLiBJdCB1c2VkIHRvIGJlIGZvdXIgcnVucyBvciBsZXNzIHRoYXQgd2UgbmVlZGVkIG9yIGhhZCBoYWQuIEJ1dCBndXlzIGFyZSB0b28gZ29vZCBvZiBoaXR0ZXJzIHRvIGhhdmUgaXQgZ28gb24gZm9yIHRvbyBtdWNoIGxvbmdlci4gSSB0aGluayB5b3XigJlyZSBnb2luZyB0byBzZWUgZ3V5cyBzdGFydCB3YXJtaW5nIHVwIGFzIHRoZSB3ZWF0aGVyIGRvZXMsIHRvby7igJ08L3A+CjxwPjEzLiBUaGUgcmVhbCB2YWx1ZSBmb3IgdGVhbXMgb24gdGhlIGNvYWNoaW5nIGxldmVsIHV0aWxpemluZyBhbmFseXRpY3MgYXMgdGhleSBoYXZlIGlzbuKAmXQganVzdCB0byBiZSBhYmxlIHRvIHNheSwg4oCcV2VsbCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGxlYWd1ZSBhdmVyYWdlcywgaGVyZeKAmXMgd2hhdCBzaG91bGQgYmUgaGFwcGVuaW5nLuKAnSBJdCBpcyB0aGF0IGFsbCBvZiB0aGlzIGhlbHBzIHRoZW0gZGlhZ25vc2UgYSBwcm9ibGVtIGFzIHJlYWwgb3Igc29tZXRoaW5nIHRoYXQgaXMgaGlkaW5nIGJlaGluZCBjb250ZXh0LiBJZiBxdWFsaXR5IGF0LWJhdHMgYXJlIGJlaW5nIHB1dCB1cCBhbmQgaGFyZCBjb250YWN0IGlzIGJlaW5nIG1hZGUgYXQgYSBoaWdoIGxldmVsLCBjaGFuZ2luZyB0aGluZ3MgdG8gY2hhc2UgcmVzdWx0cyBtaWdodCBiZSBhIG1pc3Rha2UuIEl0IGlzbuKAmXQgc2F5aW5nIHRoYXQgdGhlcmUgaGF2ZW7igJl0IGJlZW4gc29tZSBwb29yZXIgYXQtYmF0cyBvciBjb250YWN0IG1peGVkIGluLCB3aGljaCBoYXMgc3VyZWx5IGJlZW4gdGhlIGNhc2UgYXQgdGltZXMgYXQgdmFyeWluZyBkZWdyZWVzLCBidXQgdGhlIHJlc3VsdCBtaWdodCBiZSBkZWNlaXZpbmcuIEluIHRoaXMgc2Vuc2UsIGFnYWluLCBjb250ZXh0IHBsYXlzIGEgdml0YWwgcm9sZS48L3A+CjxwPjE0LiBTYWlkIEtpcG5pczog4oCcWW91IGtub3cgd2hhdCwgSSBtZWFuLCB3ZeKAmXJlIG9idmlvdXNseSBub3QgaGF2aW5nIHRoZSBpZGVhbCBzdGFydC4gSeKAmW0gbm90IGdvaW5nIHRvIHNheSBpdOKAmXMganVzdCBiZWVuIGFsbCBiYWQgbHVjay4gSeKAmXZlIGhhZCBiYWQgYXQtYmF0cywgdG9vLCBhbmQgYmFkIHN3aW5ncywgYnV0IHdoZW4geW91IG1peCBpbiBiYWQgcmVzdWx0cyB3aXRoIGJhZCBsdWNrLCB5b3XigJl2ZSBqdXN0IGdvdCBub3RoaW5nIHRvIGhhbmcgeW91IGhhdCBvbiBhbmQgdGhhdOKAmXMgYmVlbiBoYXBwZW5pbmcuIEJ1dCB0aGVyZeKAmXMgYSBsb3Qgb2YgcG9zaXRpdmVzIEkgY2FuIHRha2Ugb3V0LiBXZeKAmXJlIHN0YXJ0aW5nIHRvIHNlZSBpdCBiZXR0ZXIgYW5kIGdldCBiZXR0ZXIuIEnigJltIGp1c3QgZ29pbmcgdG8ga2VlcCBoaXR0aW5nIHRoZSBiYWxsLuKAnTwvcD4K