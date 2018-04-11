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Indians 5, Tigers 1: Carlos Carrasco goes distance, Indians hitters wake up
Published: April 11, 2018 - 9:04 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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