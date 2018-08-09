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Indians 5, Twins 2: 12 Walk-Off Thoughts on what Francisco Lindor had in his head when he walked to the plate, being covered in baby powder and Mike Clevinger not wanting to get hit in the face
Published: August 9, 2018 - 12:12 AM

By Ryan Lewis

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