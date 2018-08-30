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Indians 5, Twins 3: Jason Kipnis’ three-run homer spurs Indians over Twins
Published: August 30, 2018 - 4:36 PM | Updated: August 30, 2018 - 4:46 PM
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By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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