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Indians 5, Yankees 2: Michael Brantley breaks tie with home run in three-run eighth; Indians gain split of series
Published: July 15, 2018 - 4:21 PM
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By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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