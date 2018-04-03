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Indians 6, Angels 0: Edwin Encarnacion’s inside-the-park HR highlights victory
Published: April 3, 2018 - 1:48 AM | Updated: April 3, 2018 - 1:49 AM
By Bernie Wilson
Associated Press
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