You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlIGFyZSAxMyBXYWxrLU9mZiBUaG91Z2h0cyBhZnRlciB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSA2LTIgd2luIGFnYWluc3QgdGhlIEthbnNhcyBDaXR5IFJveWFscy48L3A+CjxwPjEuIEZyYW5jaXNjbyBMaW5kb3IgaGFzIGJlZW4gc29tZXdoYXQgb2YgYSBtZXNzIGRlZmVuc2l2ZWx5IG92ZXIgdGhlIGxhc3Qgd2Vlay4gSGXigJlzIGFsc28gYmVlbiB1bnN0b3BwYWJsZSBhdCB0aGUgcGxhdGUuIE9uIFNhdHVyZGF5IGhlIGxvb2tlZCBsaWtlIGEgc2hvcnRzdG9wIHBvc3Nlc3NlZCwgYmVsdGluZyB0d28gaG9tZSBydW5zLCBsaW5pbmcgdHdvIGRvdWJsZXMsIGRyaXZpbmcgaW4gdHdvIHJ1bnMgYW5kIHNjb3JpbmcgZm91ci4gQnV0LCBzdXJlLCBhcyBoZSBtYWludGFpbnMsIGhl4oCZcyBub3QgYSBwb3dlciBoaXR0ZXLigJRyaWdodC4gU2luY2UgdGhlIGNhbGVuZGFyIGZsaXBwZWQgdG8gTWF5LCBoZeKAmXMgYXJndWFibHkgYmVlbiB0aGUgYmVzdCBoaXR0ZXIgaW4gdGhlIGdhbWUuPC9wPgo8cD4yLiBMaW5kb3IgaXMgb24gYSAxMy1nYW1lIGhpdHRpbmcgc3RyZWFrIGFuZCBpcyBoaXR0aW5nIC40NTggb3ZlciB0aGF0IHNwYW4uIEluIDExIGdhbWVzIGluIE1heSwgaGUgbm93IGhhcyAxNSBleHRyYS1iYXNlIGhpdHMuIEhlIGhhcyBhdCBsZWFzdCBvbmUgZXh0cmEtYmFzZSBoaXQgaW4gZXZlcnkgZ2FtZSBvdmVyIHRoYXQgc3RyZXRjaCBleGNlcHQgZm9yIG9uZSwgd2hpY2ggd2FzIEZyaWRheSBuaWdodCwgd2hlbiBoZSBzdGlsbCByZWFjaGVkIGJhc2UgdGhyZWUgdGltZXMuIEhpcyAxMiBob21lIHJ1bnMgbGVhZCB0aGUgdGVhbSBhbmQgcmFua3MgaGltIHRoaXJkIGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgYXMgb2YgdGhpcyB0eXBpbmcuIEhlIGhhZCBhIDEuMzM0IE9QUyBpbiBNYXnigJRwcmlvciB0aGlzIG1vbnN0ZXIgZ2FtZS4gTm8gb3RoZXIgcGxheWVyIGluIHRoZSBtYWpvcnMgaGFzIGFzIG1hbnkgZXh0cmEtYmFzZSBoaXRzIG9yIGhvbWUgcnVucyAoOCkgaW4gTWF5IGFzIExpbmRvci4gSGXigJlzIG9uZSBvZiB0aHJlZSBwbGF5ZXJzIHRoaXMgc2Vhc29uIHRvIHJlY29yZCBhIGZvdXItZXh0cmEtYmFzZS1oaXQgZ2FtZSwgYW5kIHRoZSBmaXJzdCBJbmRpYW5zIHBsYXllciB0byBkbyBzbyBzaW5jZSB0aGUgbGF0ZSBUaXRvIEZyYW5jb25hLCBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25h4oCZcyBmYXRoZXIsIGFjY29tcGxpc2hlZCB0aGUgZmVhdCBpbiAxOTY0LjwvcD4KPHA+My4gU2FpZCBNaWtlIENsZXZpbmdlcjogJiM4MjIwO1lvdSBkb24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGl0IGZvciBncmFudGVkLCBidXQgaXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgd2l0aCBhIGd1eSBsaWtlIHRoYXQuIFlvdSBrbm93IGl0JiM4MjE3O3MgY29taW5nLiBZb3Uga25vdywgZXNwZWNpYWxseSBpZiBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ28gb2ZmIHRoZSBkYXkgYmVmb3JlLCBpdCYjODIxNztzIGxpa2UsIOKAmFdoYXQgdGhlIGhlbGwmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBoYXBwZW4gdG9uaWdodD/igJkgSGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCB0d28gaG9tZSBydW5zIGxhc3QgbmlnaHQuIEhlJiM4MjE3O3MgYWJvdXQgdG8gYmFuZyB0b25pZ2h0LiBUaGF0JiM4MjE3O3MganVzdCBhd2Vzb21lIHRvIGhhdmUgdGhhdCBpbiB0aGUgbGluZXVwLuKAnTwvcD4KPHA+NC4gQWRkZWQgRnJhbmNvbmE6IOKAnEhlIHdhcyBraW5kYSBnb2luZyBmcm9tIGFsbW9zdCBmb3VsIG9sZSB0byBmb3VsIHBvbGUuIEFuZCBpbiBhIGRheSB3aGVyZSB0aGUgYmFsbCB3YXNu4oCZdCBnb2luZyBhbnl3aGVyZSwgZm9yIGhpbSB0byBoaXQgYW4gb3Bwb3NpdGUtZmllbGQgaG9tZSBydW4sIHRoYXTigJlzIGluY3JlZGlibGUuIEkga25vdyBJIHNheSBpdCwgYnV0IHdoZW4gZ3V5cyB1c2UgdGhlIHdob2xlIGZpZWxkIHRoZXkgYmVjb21lIGEgbG90IG1vcmUgZGFuZ2Vyb3VzLiBUaGV54oCZcmUgZ29ubmEgZ2V0IG1vcmUgaGl0cyBiZWNhdXNlIHRoZXkgY2Fu4oCZdCBkZWZlbmQgaXQgYXMgbXVjaCwgYnV0IGhlIGRyb3ZlIGZvdXIgYmFsbHMuIFRoYXQgd2FzIHNvIG5pY2UgdG8gd2F0Y2gu4oCdPC9wPgo8cD41LiBMaW5kb3IsIHdobyBoYXMgY29tbWl0dGVkIGZpdmUgZXJyb3JzIGluIE1heSwgaGFzIGhhZCBhIGtuYWNrIGluIHRoZSBwYXN0IG9mIGJlbHRpbmcgYSBiYWxsIGFmdGVyIG1ha2luZyBhIGRlZmVuc2l2ZSBtaXN0YWtlLiBIZeKAmXMgaGFkIGEgd2Vla3Mtd29ydGggc2F2ZWQgdXAsIGFuZCB3aGlsZSB0aGVyZeKAmXMgbm90IG5lY2Vzc2FyaWx5IGEgY29ycmVsYXRpb24gdGhlcmUsIGl0IGhhcyBoYXBwZW5lZCB0byBjb2luY2lkZSB3aXRoIHRoZSBiZXN0IG9mZmVuc2l2ZSBzdHJldGNoIG9mIGhpcyBjYXJlZXIuIExpbmRvciBoYXMgcmF0ZWQgd2VsbCBkZWZlbnNpdmVseSB0aGlzIHNlYXNvbiB3aXRoIDUgZGVmZW5zaXZlIHJ1bnMgc2F2ZWQsIGFjY29yZGluZyB0byBGYW5HcmFwaHMsIGJ1dCB0aGUgZWlnaHQgZXJyb3JzIHdpbGwgc3RpY2sgd2l0aCBhIHBsYXllciB3aG8gaGFzIG9mdGVuIHRha2VuIGVhY2ggbWlzdGFrZSBwZXJzb25hbGx5LiBFdmVuIG9uIGdyb3VuZGVycyBMaW5kb3IgdGhvdWdodCBoZSBzaG91bGQgZ2V0IHRvIGJ1dCBkb2VzbuKAmXQgYXQgdGltZXMgZW5kIHdpdGggaGltIHBvdW5kaW5nIHRoZSBkaXJ0LiBBbmQsIGF0IHRpbWVzLCBpdCB3YXMgb25seSBhbiBpbm5pbmcgb3IgdHdvIGxhdGVyIGJlZm9yZSBoZSBsYXVuY2hlZCBhIGhvbWUgcnVuLiBIZSBzYXlzIHRoZXJl4oCZcyBubyBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4gaG93IGhlIHBsYXlzLCBidXQgdGhlcmXigJlzIHF1aXRlIHRoZSBwYXR0ZXJuLjwvcD4KPHA+Ni4gTGluZG9yOiDigJxJIHdhbnQgdG8gaGVscCBteSB0ZWFtIHdpbiByZWdhcmRsZXNz4oCUb24gZGVmZW5zZSwgcnVubmluZywgaGl0dGluZ+KAlHJlZ2FyZGxlc3MuIEkgd2FudCB0byBoZWxwIG15IHRlYW0gd2luIHRoYXQgZGF5LiBJIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIGRvIGEgZ3JlYXQgam9iIG9uIGRlZmVuc2UuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIHJvdWdoIHR3byB3ZWVrcywgYnV0IEkmIzgyMTc7dmUgc3RpbGwgZ290IGEgbG90IG9mIGpvYnMgdG8gZG8uIElmIEkgbWlzcyB0aGUgYmFsbCwgSSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBqb2IgdG8gZG8uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBnZXR0aW5nIG9uIGJhc2UgYW5kIGl0IGp1c3Qgc28gaGFwcGVucyBJJiM4MjE3O20gbm90IHBsYXlpbmcgYXMgZ29vZCBvZiBkZWZlbnNlIGFzIEkgY2FuIHBsYXkgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBoaXR0aW5nIGdvb2QgcmlnaHQgbm93LuKAnTwvcD4KPHA+Ny4gRnJhbmNvbmE6IOKAnENhbWUgYmFjayB3aXRoIGEgdmVuZ2VhbmNlLCBhbmQgaGUgZGlkLiBJIG1lYW4gaGXigJlzIGhhZCBhIGNvdXBsZSBvZiB0b3VnaCBnYW1lcywgdGhlcmXigJlzIG5vIGdldHRpbmcgYXJvdW5kIHRoYXQgYW5kIHRoYXTigJlzIGJhc2ViYWxsLiBQbGF5ZXJzIGRvIHRoYXQuIEJ1dCBib3kgaGUgc3VyZSBpcyB0YWxlbnRlZC4gSSBtZWFuIGhl4oCZcyBjb21lIGEgbG9uZyB3YXkuIFlvdSBsb29rIHRocmVlIHdlZWtzIGFnbyBoZSB3YXMgaGl0dGluZywgSSBkb27igJl0IGtub3csIHdoYXRldmVyLiBBbmQgaGUganVzdCwgSSBrbm93IEkgc2F5IGl0LCB3aGVuIGhlIHVzZXMgdGhlIHdob2xlIGZpZWxkLCBoZSBzdGF5cyBiYWxhbmNlZCwgYW5kIGhl4oCZcyBzdHJvbmcgZW5vdWdoIHdpdGggaGlzIGhhbmRzIGhlIGNhbiBnZXQgcmV3YXJkZWQgd2hlbiBoZSBoaXRzIHRoZSBiYWxsIHRoZSBvdGhlciB3YXku4oCdPC9wPgo8cD44LiBMaW5kb3IgaGFzIHNhaWQgaW4gdGhlIHBhc3QgaGUgZW5qb3lzIHRoZSBsZWFkb2ZmIHNwb3QuIEhl4oCZcyBhIGR5bmFtaWMgb3B0aW9uIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIEluZGlhbnMgb3JkZXIsIG9uZSB0aGF0IGluIHR3byBnYW1lcyBoYXMgcGFpcmVkIHdlbGwgd2l0aCBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5IGJlaGluZCBoaW0uIFNhaWQgTGluZG9yIG9uIHRoZSByaHl0aG0gb2YgdGhlIHRvcCBvZiB0aGUgbGluZXVwOiDigJxJJiM4MjE3O20gbGV0dGluZyB0aGUgZ3V5cyBzZWUgbW9yZSBwaXRjaGVzLiBJJiM4MjE3O20gbGV0dGluZyB0aGUgZ3V5cyBrbm93IHRoYXQgSSYjODIxNzttIG9uIGJhc2UgYW5kLCBieSBtZSBiZWluZyBvbiBiYXNlLCBJIGhlbHBlZCBCcmFudGxleSBwdWxsIHRoZSBiYWxsIHR3aWNlLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGhlbHAgaGltLCBidXQgdGhlIGdhbWUgZGljdGF0ZXMgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBwdWxsIHRoZSBiYWxsIGFuZCBoZSBnZXRzIHR3byBSQklzIG91dCBvZiBpdC4gQSBkb3VibGUgYW5kIGEgYmFzZSBoaXQuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBodWdlLiBOb3csIGhlJiM4MjE3O3Mgb24gc2Vjb25kIGFuZCBKb3NleSwgdGhlIGdhbWUgaXMgZGljdGF0ZWQgdG8gcHVsbCB0aGUgYmFsbC4gSGUgcHVsbHMgdGhlIGJhbGwgYW5kIGdldHMgQnJhbnRsZXkgdG8gdGhpcmQuIEVuY2FybmFjaW9uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29tZSB0aHJvdWdoLCBidXQgQWxvbnNvIGNvbWVzIHRocm91Z2guIFRoYXQmIzgyMTc7cyBodWdlLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBhIHRlYW0gZG9lcyBhbmQgaG9wZWZ1bGx5IHdlIGNhbiBjb250aW51ZSB0byBkbyB0aGF0LuKAnTwvcD4KPHA+OS4gTWlrZSBDbGV2aW5nZXLigJlzIGdvYWwgdGhpcyBzZWFzb246IDIwMCBpbm5pbmdzLiBUaGF0IG1lYW5zIGhlIGhhcyB0byBiZSBlZmZlY3RpdmUgZW5vdWdoIHRvIGxhc3QgdGhhdCBsb25nIGludG8gZ2FtZXMgb24gYSByZWd1bGFyIGJhc2lzLCB3aGljaCBpcyBvZiBjb3Vyc2Ugc3RlcCBvbmUuIEJ1dCBpdCBhbHNvIG1lYW5zIGhlIG5lZWRzIHRvIGZpbmlzaCBzdHJvbmcgdG8gbWFrZSB0aG9zZSBpbm5pbmdzIGNvdW50IGluIHRpZ2h0IGdhbWVzLiBUaGF04oCZcyBzb21ldGhpbmcgaGUgaGFzbuKAmXQgYWx3YXlzIGJlZW4gcGxlYXNlZCB3aXRoIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+MTAuIEhlIHBpdGNoZWQgaW50byB0aGUgZWlnaHRoIGlubmluZyBvbiBTYXR1cmRheSBuaWdodCwganVzdCBhcyBoZSBkaWQgaW4gaGlzIGxhc3Qgc3RhcnQgYWdhaW5zdCB0aGUgWWFua2Vlcy4gQnV0IGxhc3Qgd2VlaywgQ2xldmluZ2VyIHdhbGtlZCB0d28gYmF0dGVycyBpbiB0aGF0IGVpZ2h0aCBpbm5pbmcsIHdhcyB0YWtlbiBvdXQsIGFuZCBpdCBldmVudHVhbGx5IGxlZCB0byBhIHR3by1ydW4gZG91YmxlLiBIZSB3YXMgZGVhZCBzZXQgb24gbWFraW5nIHN1cmUgdGhhdCBsYXRlLW91dGluZyBtaXN0YWtlIGRpZG7igJl0IGhhcHBlbiB0d2ljZS4gQ2xldmluZ2VyIGhhcyBzZXQgYSBoaWdoIGJlbmNobWFyayBmb3IgaGltc2VsZiB0aGlzIHNlYXNvbiBhbmQgaGFzIGJlZW4gaGlzIG93biBiaWdnZXN0IGNyaXRpYy4gU28sIGhlIGVudGVyZWQgdGhlIGVpZ2h0aCBpbm5pbmcgb24gU2F0dXJkYXkgb24gYSBtaXNzaW9u4oCUaGUgZW5kZWQgdXAgZ2l2aW5nIHVwIGEgc2luZ2xlLCBidXQgcmVjb3JkZWQgdHdvIG91dHMgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgaGlzIGxhc3QgYmF0dGVyIGJlZm9yZSBUeWxlciBPbHNvbiBlbmRlZCB0aGUgaW5uaW5nLjwvcD4KPHA+MTEuIENsZXZpbmdlcjogJiM4MjIwO0kganVzdCBraW5kIG9mIHRob3VnaHQgYWJvdXQgbXkgbWlzdGFrZXMgaW4gdGhlIHBhc3QuIEluIE5ldyBZb3JrLCBldmVyeW9uZSB3YW50ZWQgdG8gaHlwZSBob3cgZ29vZCB0aGUgc3RhcnQgd2FzLCBidXQgdGhlIGVuZGluZyB3YXMgc28gYmFkLiBJdCB3YXMgbGlrZSBzcGlsbGluZyB5b3VyIHBhaW50IG92ZXIgYSBwaWVjZSBvZiBhcnQgd29yay4gSXQmIzgyMTc7cyBsaWtlIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyIGFueW1vcmUuIEkgd2l0bmVzc2VkIHRoYXQuIEluc3RlYWQgb2YgcGl0Y2hpbmcgdG8gdGhlIHNpdHVhdGlvbiB3aGVyZSBpdCYjODIxNztzIGxpa2UsIGhleSwgaWYgdGhleSBnaXZlIHVwIGEgc29sbywgSSBnZXQgYSBoYW5kc2hha2UgYW5kIGEgY2xlYW4gaW5uaW5nLiBJbnN0ZWFkLCBJIHB1dCBoaW0gaW4gaGlnaCBpbnRlbnNpdHkgc2l0dWF0aW9ucywgaGlnaCBsZXZlcmFnZSBwaXRjaGVzIHdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IHRocm93biAxMDAtYW5kLXNvbWV0aGluZyBwaXRjaGVzLiBUb2RheSwgSSB3YXMgbWFraW5nIHN1cmUgSSYjODIxNzttIG5vdCBkb2luZyB0aGF0IHNhbWUgdGhpbmcu4oCdPC9wPgo8cD4xMi4gQ2xldmluZ2VyIHdvcmUgcGluaywgZmxvd2VyLWVtYmxhem9uZWQgY2xlYXRzIGluIGhvbm9yIG9mIE1vdGhlcuKAmXMgRGF5IG9uIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0LiBIZSBkaWQgc28gZGVzcGl0ZSByZWNlaXZpbmcgYSBsZXR0ZXIgZnJvbSBNYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwgYWJvdXQgdGhlIHVuaWZvcm0gcG9saWN5IGVhcmxpZXIgdGhpcyB3ZWVrLCBhIHBvcnRpb24gb2Ygd2hpY2ggaGUgVHdlZXRlZCBmcm9tIGhpcyBhY2NvdW50LiBIZSBzYXlzIGlmIHRoZXkgZG8gZmluZSBoaW0sIGhl4oCZbGwgZmluZCBhIHdheSB0byB0dXJuIGl0IGludG8gc29tZXRoaW5nIG5pY2UuPC9wPgo8cD4xMy4gQ2xldmluZ2VyOiDigJxJZiB0aGV5IGRvLCBJ4oCZbGwgZmluZCBhIGdvb2QgYnJlYXN0IGNhbmNlciBhd2FyZW5lc3MgZnVuZCB0byBkbyBpdCBmb3IgTW90aGVy4oCZcyBEYXkuIFNvIGlmIHRoZXkgd2FudCB0byBkbyB0aGF0LCBJ4oCZbGwgdHVybiBpdCBpbnRvIGEgcG9zaXRpdmUu4oCdPC9wPgo=