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Indians 6, Royals 2: Francisco Lindor belts two home runs, teams up with Michael Brantley to lead Indians
Published: May 12, 2018 - 8:17 PM
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By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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