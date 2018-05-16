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Indians 6, Tigers 0: Trevor Bauer delivers eight shutout innings
Published: May 16, 2018 - 3:56 PM | Updated: May 16, 2018 - 4:29 PM
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By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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