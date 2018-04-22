You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlIGFyZSAxMyBXYWxrLU9mZiBUaG91Z2h0cyBhZnRlciB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSA3LTMgd2luIGFnYWluc3QgdGhlIEJhbHRpbW9yZSBPcmlvbGVzIG9uIFN1bmRheS48L3A+CjxwPjEuIEl0IGNhbiBiZSBkaWZmaWN1bHQgdG8gcmVtZW1iZXIgYXQgdGltZXMgdGhhdCBhIHBpdGNoZXIgb2YgQ29yZXkgS2x1YmVy4oCZcyBjYWxpYmVyIGNhbiBiZSBzbmFrZS1iaXR0ZW4gYXMgYmFkbHkgYXMgaGUgd2FzIG9uIFN1bmRheS4gVGhvdWdoLCBpdCBhbHNvIG5vcm1hbGx5IHRha2VzIGEgaGl0dGVyIG9mIHRoZSBjYWxpYmVyIG9mIE1hbm55IE1hY2hhZG8gdG8gZG8gdGhlIGJpdGluZy48L3A+CjxwPjIuIFNpbmNlIEp1bmUgMSBvZiBsYXN0IHNlYXNvbiwgd2hlbiBoZSByZXR1cm5lZCBmcm9tIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IHdpdGggYSBiYWNrIGluanVyeSwgdGhlcmXigJlzIGFuIGFyZ3VtZW50IHRoYXQgY2FuIGJlIG1hZGUgdGhhdCBLbHViZXIgaGFzIGJlZW4gdGhlIGJlc3Qgc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBpbiB0aGUgZ2FtZS4gVGhvdWdoLCBsaWtlIGFueSBwaXRjaGVyLCBoZSB3aWxsIGhhdmUgaGlzIG9mZiBkYXlzLiBEYXlzIHdoZXJlIHRoZSBiYWxsIGp1c3QgZG9lc27igJl0IGZlZWwgcmlnaHQgY29taW5nIG91dCBvZiBoaXMgaGFuZC4gRGF5cyB3aGVuIGEgcGFydGljdWxhciBwaXRjaCBtaWdodCBub3QgYmUgd29ya2luZyBhcyBpdCBzaG91bGQuIE9yIGRheXMsIGxpa2Ugb24gU3VuZGF5LCB3aGVyZSBLbHViZXIgc3RydWdnbGVkIHdpdGggaGlzIGNvbW1hbmQgYWxsIGRheSBhbmQgaGFkIHRvIGZpZ2h0IHRocm91Z2ggaXQuPC9wPgo8cD4zLiBUaGUgY29tbWFuZCBpc3N1ZXMgd2VyZSBldmlkZW50IHJpZ2h0IGZyb20gdGhlIGdldC1nby4gS2x1YmVyIHRocmV3IHR3byBiYWxscyB0byBPcmlvbGVzIGxlYWRvZmYgaGl0dGVyIENyYWlnIEdlbnRyeSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nLiBIZSB0aGVuIHN0YXJ0ZWQgb2ZmIFBlZHJvIEFsdmFyZXosIGhpdHRpbmcgc2Vjb25kIGluIHRoZSBsaW5ldXAsIHdpdGggdHdvIHBpdGNoZXMgdGhhdCBtaXNzZWQgdGhlIHN0cmlrZSB6b25lLiBLbHViZXLigJlzIHRoaXJkIHBpdGNoIG9mIHRoYXQgYXQtYmF0IGVuZGVkIHVwIHJpZ2h0IGRvd24gdGhlIG1pZGRsZeKAlGEgcGl0Y2ggbG9jYXRpb24gdGhhdCBvZnRlbiBlbmRzIHdpdGggQWx2YXJleiBqb2dnaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgYmFzZXMuIEFsdmFyZXogbWlzc2VkIHRoaXMgb25lIGFuZCBwb3BwZWQgb3V0IHRvIEpvc2UgUmFtaXJlei48L3A+CjxwPjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubm9uZSBzaXplLW1lZGl1bSB3cC1pbWFnZS0xNzcyMDQ2IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA0L1NjcmVlbi1TaG90LTIwMTgtMDQtMjItYXQtNS41MC4yOC1QTS0yNjZ4MzAwLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIyNjYiIGhlaWdodD0iMzAwIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA0L1NjcmVlbi1TaG90LTIwMTgtMDQtMjItYXQtNS41MC4yOC1QTS0yNjZ4MzAwLnBuZyAyNjZ3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC9TY3JlZW4tU2hvdC0yMDE4LTA0LTIyLWF0LTUuNTAuMjgtUE0ucG5nIDc1MHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiAyNjZweCkgMTAwdncsIDI2NnB4IiAvPjwvcD4KPHA+NC4gQWdhaW5zdCBNYWNoYWRvLCB0aGUgTm8uIDMsIGhpdHRlciBpdCB3YXMgdGhlIHNhbWUgc3RvcnkgYnV0IHdpdGggYSBtb3JlIGRhbWFnaW5nIHJlc3VsdC4gS2x1YmVyIGFnYWluIG1pc3NlZCB0d2ljZSBvbiB0aGUgb3V0c2lkZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBwbGF0ZSB0byBmYWxsIGJlaGluZCAyLTAuIEhpcyB0aGlyZCBwaXRjaCB3YXMgbWlkZGxlLWluLCBhbmQgTWFjaGFkbyBoYW1tZXJlZCBpdCBmb3IgYSBzb2xvIGhvbWUgcnVuLjwvcD4KPHA+PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25ub25lIHNpemUtbWVkaXVtIHdwLWltYWdlLTE3NzIwNDciIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDQvU2NyZWVuLVNob3QtMjAxOC0wNC0yMi1hdC01LjUyLjEyLVBNLTI4NngzMDAucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjI4NiIgaGVpZ2h0PSIzMDAiIHNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDQvU2NyZWVuLVNob3QtMjAxOC0wNC0yMi1hdC01LjUyLjEyLVBNLTI4NngzMDAucG5nIDI4NncsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA0L1NjcmVlbi1TaG90LTIwMTgtMDQtMjItYXQtNS41Mi4xMi1QTS03Njh4ODA3LnBuZyA3Njh3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC9TY3JlZW4tU2hvdC0yMDE4LTA0LTIyLWF0LTUuNTIuMTItUE0ucG5nIDgzMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiAyODZweCkgMTAwdncsIDI4NnB4IiAvPjwvcD4KPHA+NS4gVGhlIGZpcnN0IHRocmVlIGhpdHRlcnMgb2YgdGhlIGdhbWUsIGFuZCBLbHViZXIgbWlzc2VkIHRoZSBzdHJpa2Ugem9uZSB0d2ljZSBpbiBhbGwgdGhyZWUgYW5kIGZlbGwgYmVoaW5kIHRoZSBjb3VudCBpbiB0d28gb2YgdGhlbS4gTWFjaGFkbyBpcyBzaW1wbHkgdGhlIG9uZSB3aG8gbWFkZSBoaW0gcGF5IGZvciBpdC48L3A+CjxwPjYuIEZhc3QgZm9yd2FyZCB0byBLbHViZXLigJlzIHNlY29uZCBtYXRjaHVwIHdpdGggTWFjaGFkbywgaW4gdGhlIGZvdXJ0aC4gSGUgbWlzc2VkIGhpZ2ggdG8gZmFsbCBiZWhpbmQgMC0xIGFuZCB0aGVuIGxlZnQgYSBwaXRjaCByaWdodCBkb3duIHRoZSBtaWRkbGUuIEFzIHJhcmUgb2YgYW4gb2NjYXNpb24gdGhhdCBLbHViZXIgbWlzc2VzIGhpcyBsb2NhdGlvbiB0aGF0IGJhZGx5LCBpdOKAmXMgYWJvdXQgYXMgcmFyZSB0aGF0IE1hY2hhZG8gbWlzc2VzIGEgcGl0Y2ggbGlrZSB0aGF0LjwvcD4KPHA+PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25ub25lIHNpemUtbWVkaXVtIHdwLWltYWdlLTE3NzIwNDkiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDQvU2NyZWVuLVNob3QtMjAxOC0wNC0yMi1hdC01LjU1LjI4LVBNLTMwMHgzMDAucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjMwMCIgaGVpZ2h0PSIzMDAiIHNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDQvU2NyZWVuLVNob3QtMjAxOC0wNC0yMi1hdC01LjU1LjI4LVBNLTMwMHgzMDAucG5nIDMwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA0L1NjcmVlbi1TaG90LTIwMTgtMDQtMjItYXQtNS41NS4yOC1QTS0xNTB4MTUwLnBuZyAxNTB3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC9TY3JlZW4tU2hvdC0yMDE4LTA0LTIyLWF0LTUuNTUuMjgtUE0tNzY4eDc2OC5wbmcgNzY4dywgaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDQvU2NyZWVuLVNob3QtMjAxOC0wNC0yMi1hdC01LjU1LjI4LVBNLTU1eDU1LnBuZyA1NXcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA0L1NjcmVlbi1TaG90LTIwMTgtMDQtMjItYXQtNS41NS4yOC1QTS5wbmcgODU2dyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDMwMHB4KSAxMDB2dywgMzAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD43LiBTYWlkIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYTog4oCcVGhlIGxpbmUgZWFybHkgbG9va2VkIGxpa2UgW2l0IHdhcyBnb2luZyB0byBiZSBiYWRd4oCUaGUgaGFkIGdpdmVuIHVwIHRocmVlIHJ1bnMuIEJ1dCBNYWNoYWRvIGtpbmQgb2YgaGFkIGEgbG90IHRvIGRvIHdpdGggdGhhdC4gUHJvYmFibHkgdGhlIG9uZSBndXkgaGUgZGlkbuKAmXQgbG9jYXRlIHRvLCBhbmQgdGhlIGd1eSB5b3UgYmV0dGVyLiBbTWFjaGFkbyBpc10gb2J2aW91c2x5IGZlZWxpbmcgZ29vZCBhYm91dCBoaW1zZWxmLiBPdGhlciB0aGFuIHRoYXQgSSB0aG91Z2h0IFtLbHViZXJdIHdhcyByZWFsbHkgZ29vZC7igJ08L3A+CjxwPjguIEluIHRoZWlyIHRoaXJkIG1hdGNodXAgb2YgdGhlIGRheSwgS2x1YmVyIGluZHVjZWQgYSBmb3VsIHRpcCBhbmQgdGhlbiBnb3QgYSBzd2luZ2luZyBzdHJpa2UgdG8gZ2V0IGFoZWFkIDAtMi4gQnV0LCBNYWNoYWRvIGVuZGVkIHVwIHNpbmdsaW5nIHRvIGxlZnQgb24gYSBjdXJ2ZWJhbGwgbG93IGFuZCBhd2F5LiBPdXRzaWRlIG9mIE1hY2hhZG8sIEtsdWJlciBhbGxvd2VkIHRocmVlIGhpdHMgYW5kIGdhdmUgdXAgb25lIHJ1biBpbiBzZXZlbiBpbm5pbmdzLiBCdXQsIG9uIGEgZGF5IGluIHdoaWNoIGhlIHN0cnVnZ2xlZCB3aXRoIGhpcyBjb21tYW5kLCBNYWNoYWRvIHdhcyB0aGUgb25lIHdobyBtYWRlIGl0IGNvdW50LiBXaGVuIGFza2VkIGlmIGhlIHRpcHMgaGlzIGNhcCB0byBNYWNoYWRvIGluIHRoYXQgc2l0dWF0aW9uIG9yIG1vcmUtc28ganVzdCBnZXRzIG1hZCBhdCBoaW1zZWxmLCBLbHViZXIgc2FpZCwg4oCcQm90aC7igJ08L3A+CjxwPjkuIOKAnEhl4oCZcyBvYnZpb3VzbHkgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGhpdHRlcnMgaW4gdGhlIGdhbWUs4oCdIEtsdWJlciBzYWlkLiDigJxIZeKAmXMgcmVhbGx5IGxvY2tlZCBpbiByaWdodCBub3cuIEhl4oCZcyBzZWVpbmcgdGhlIGJhbGwgcmlnaHQgbm93IGFuZCBJIG1hZGUgdHdvIHByZXR0eSBiYWQgcGl0Y2hlcyB0byBoaW0gYW5kIGhlIGRpZCB3aGF0IGhl4oCZcyBzdXBwb3NlZCB0byB3aXRoIHRoZW0u4oCdPC9wPgo8cD4xMC4gRGVzcGl0ZSB0aGUgY29tbWFuZCBpc3N1ZXMsIEtsdWJlciBzdGlsbCBtYW5hZ2VkIHRvIHR1cm4gaW4gYSBxdWFsaXR5IHN0YXJ0IGFuZCBzZWVtZWQgdG8gZ2V0IHN0cm9uZ2VyIGFzIHRoZSBkYXkgd2VudCBvbiwgc3RyaWtpbmcgb3V0IHRoZSBzaWRlIGluIGhpcyBmaW5hbCBpbm5pbmcgYmVmb3JlIHRoZSBJbmRpYW5zIHR1cm5lZCB0byBBbmRyZXcgTWlsbGVyIGFuZCBDb2R5IEFsbGVuLCB3aG8gaW4gMTggMS8zIGNvbWJpbmVkIGlubmluZ3MgdGhpcyB5ZWFyIGhhdmUgeWV0IHRvIGdpdmUgdXAgYW4gZWFybmVkIHJ1bi4gS2x1YmVy4oCZcyBzZWFzb24gRVJBIG5vdyBzdGFuZHMgYXQgMS45Ni48L3A+CjxwPjExLiBPbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIHNpZGUsIG9uZSB0aGluZyB0aGF0IEZyYW5jb25hIG9mdGVuIGJyaW5ncyB1cCBpbiBwcmUtIG9yIHBvc3QtZ2FtZSBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlcyBpcyB3aGVuZXZlciBhIGhpdHRlciBiZWdpbnMgZHJpdmluZyB0aGUgYmFsbCB0byB0aGUgb3Bwb3NpdGUgZmllbGQuIEl0IGlzbuKAmXQgbmVjZXNzYXJpbHkgYSBzdGF0aXN0aWNhbCBtYXJrIHRoZSBJbmRpYW5zIHdhbnQgdG8gcmVhY2ggaW4gdGVybXMgb2YgcGVyY2VudGFnZSBvZiBiYWxscyBoaXQgdGhlIG90aGVyIHdheSwgYnV0IGl04oCZcyBtb3JlLXNvIHNpbXBseSBhIGdvb2QgaW5kaWNhdG9yIHRoYXQgYSBoaXR0ZXIgbWlnaHQgYmUgaW4gYSBnb29kIHNwb3QgYW5kIHN0YXlpbmcgb24gdGhlIGJhbGwuIFRoaXMgaGFzIGJlZW4gd2VsbCBkb2N1bWVudGVkIHdpdGggSmFzb24gS2lwbmlzLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgaW4gdGhhdCB3aGVuIGhl4oCZcyBhdCBoaXMgYmVzdCBoZeKAmXMgb2Z0ZW4gZHJpdmluZyBiYWxscyB0byB0aGUgb3Bwb3NpdGUgZmllbGQgYW5kIHJhY2tpbmcgdXAgZG91YmxlcyB0byBsZWZ0LWNlbnRlci4gVGh1cywgRnJhbmNvbmEgaGFzIG9mdGVuIHBvaW50ZWQgb3V0IHdoZW5ldmVyIHNvbWVib2R5IGluIHRoZSBJbmRpYW5zIGxpbmV1cCBiZWdpbnMgdG8gZ28gdG8gdGhlIG9wcG9zaXRlIGZpZWxkIGFzIGEgcG9zaXRpdmUgc2lnbi4gTm93LCB0aGVyZSBpcyBhIGJhbGFuY2UgdGhlcmUuIElmIGEgaGl0dGVyIGdldHMgYSBwaXRjaCBoZSBjYW4gaGl0IGZvciBhIGhvbWUgcnVuLCBwdWxsaW5nIHRoZSBiYWxsIGlzIG5vcm1hbGx5IHRoZSB3YXkgdG8gZ28uIEJ1dCBsaW5pbmcgYW4gb3V0c2lkZSBmYXN0YmFsbCB0aGUgb3RoZXIgd2F5IHdvcmtzLCB0b28uPC9wPgo8cD4xMi4gTWljaGFlbCBCcmFudGxleSBkcm92ZSBhIHNpbmdsZSB0byBsZWZ0IGZpZWxkIGZvciBhbiBSQkkgYW5kIFlhbiBHb21lcyBkb3VibGVkIG9mZiB0aGUgd2FsbCBpbiByaWdodCBmaWVsZCBpbiB0aGUgbmludGggdG8gYnJpbmcgaG9tZSBhIHJ1biBpbiBTdW5kYXnigJlzIGdhbWUuIFlvbmRlciBBbG9uc28gcHVsbGVkIGhpcyBSQkkgZG91YmxlIG9uIFN1bmRheSBidXQgZHJvdmUgYSBiYWxsIHRvIGxlZnQgZmllbGQgaW4gU2F0dXJkYXnigJlzIGdhbWUsIHdoaWNoIHdhcyBwb2ludGVkIG91dCBieSBGcmFuY29uYSBhcyB3ZWxsLiBBcyB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHRyaWVkIHRvIGVzY2FwZSB0aGVpciBlYXJseS1zZWFzb24gZnVuaywgaXTigJlzIG9uZSBvZiB0aGUgdGhpbmdzIHRoZSBtYW5hZ2VyIGhhcyBiZWVuIGxvb2tpbmcgZm9yIHRvIHNlZSBpZiB0aG9zZSBpbiB0aGUgbGluZXVwIGFyZSBiZWNvbWluZywgdG8gdXNlIGEgdGVybSBoZeKAmXMgdXNlZCBpbiB0aGUgcGFzdCwg4oCcaGl0dGVyaXNoLuKAnTwvcD4KPHA+MTMuIFNhaWQgRnJhbmNvbmEgb2YgR29tZXPigJkgb3Bwb3NpdGUtZmllbGQgZG91YmxlLCDigJxCb3kgdGhhdCB3YXMgcmVhbGx5IG5pY2UuIFdoZW4gaGUgc3RhcnRzIGRyaXZpbmcgdGhlIGJhbGwgdG8gcmlnaHQgZmllbGQgbGlrZSB0aGF04oCUd2Ugc2F5IGl0IGFsbCB0aGUgdGltZSwgYnV0IHRvIGhpdCBhIGJhbGwgd2l0aCBhdXRob3JpdHkgdGhlIG90aGVyIHdheSwgeW91IGdvdHRhIGRvIGEgbG90IG9mIHRoaW5ncyByaWdodC4gU28gdGhhdCB3YXMgcmVhbGx5IGdvb2QgdG8gc2VlLuKAnSBGcmFuY29uYSBhZGRlZCwgaW4gYSBtb3JlIGdlbmVyYWwgc2Vuc2UsIOKAnEkgdGhpbmsgd2hlbiB3ZSBoaXQgdGhlIGJhbGwgdGhlIG90aGVyIHdheSwgd2UgYWxtb3N0IGdldCBtb3JlIGRhbmdlcm91cy7igJ08L3A+Cg==