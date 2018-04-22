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Indians 7, Orioles 3: 13 Walk-Off Thoughts on Corey Kluber fighting his command in what was still a quality start and Manny Machado getting the best of him
Published: April 22, 2018 - 6:54 PM
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By Ryan Lewis
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