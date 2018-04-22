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Indians 7, Orioles 3: Jose Ramirez hits two home runs, Indians power past Manny Machado, Orioles
Published: April 22, 2018 - 6:20 PM
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By Ryan Lewis
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