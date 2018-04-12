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Indians 9, Tigers 3: 12 Walk-Off Thoughts on Trevor Bauer’s on-going adjustments and Francisco Lindor breaking through in the leadoff spot
Published: April 12, 2018 - 11:45 PM
By Ryan Lewis
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