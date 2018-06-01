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Indians 9, Twins 8: Francisco Lindor’s two home runs lead Indians over Twins
Published: June 1, 2018 - 12:09 AM | Updated: June 1, 2018 - 12:33 AM
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By Dave Campbell

Associated Press

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