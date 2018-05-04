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Indians-Blue Jays doubleheader: 15 Walk-Off Thoughts on Adam Plutko rescuing the bullpen, Erik Gonzalez’s monster day, Evan Marshall’s UberXL ride to Cleveland and a milestone for Terry Francona
Published: May 4, 2018 - 1:14 AM
By Ryan Lewis
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