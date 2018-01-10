Indians, Cody Allen agree on 1-year contract

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgSW5kaWFucyBhbmQgY2xvc2VyIENvZHkgQWxsZW4gaGF2ZSByZWFjaGVkIGFuIGFncmVlbWVudCBvbiBhIG9uZS15ZWFyIGRlYWwgZm9yIHRoZSAyMDE4IHNlYXNvbiwgYXZvaWRpbmcgYXJiaXRyYXRpb24uPC9wPgo8cD5BbGxlbiB3YXMgZW50ZXJpbmcgaGlzIGZpbmFsIHNlYXNvbiBvZiBhcmJpdHJhdGlvbiBlbGlnaWJpbGl0eS4gQWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcmVwb3J0IGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLCB0aGUgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QgaXMgdmFsdWVkIGF0ICQxMC41NzUgbWlsbGlvbi48L3A+CjxwPkFsbGVuIGhhcyBiZWVuIG9uZSBvZiB0aGUgYmV0dGVyIGNsb3NlcnMgaW4gYmFzZWJhbGwgb3ZlciB0aGUgbGFzdCBmb3VyIHNlYXNvbnMuIEluIDIwMTcsIGhlIHJlY29yZGVkIDMwIHNhdmVzICYjODIxMjsgdGhlIHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZlIHllYXIgaW4gd2hpY2ggaGUgcmVhY2hlZCB0aGF0IHBsYXRlYXUgJiM4MjEyOyBhbmQgcG9zdGVkIGEgMi45NCBFUkEgdG8gZ28gd2l0aCBhIDEyLjMgSy85IHJhdGUuPC9wPgo8cD5JbiBzaXggeWVhcnMgaW4gdGhlIEluZGlhbnMgYnVsbHBlbiwgaGUgaGFzIGEgY29tYmluZWQgMi45NCBFUkEgYW5kIDExLjcgSy85IHJhdGUuIEhlIHdhcyBhdCBoaXMgYmVzdCBkdXJpbmcgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBydW4gdG8gdGhlIDIwMTYgV29ybGQgU2VyaWVzLCBkdXJpbmcgd2hpY2ggaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGFsbG93IGEgcnVuIGluIDEzJiM4NTMyOyBwb3N0c2Vhc29uIGlubmluZ3MuPC9wPgo8cD5BbGxlbiBpcyBjdXJyZW50bHkgZWxpZ2libGUgdG8gaGl0IHRoZSBmcmVlLWFnZW50IG1hcmtldCBhZnRlciB0aGUgMjAxOCBzZWFzb24sIGFzIGlzIEFuZHJldyBNaWxsZXIsIHB1dHRpbmcgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgSW5kaWFucyBidWxscGVuIGluIGEgcHJlY2FyaW91cyBwb3NpdGlvbi4gPC9wPgo8cD5CcnlhbiBTaGF3IGFuZCBKb2UgU21pdGggbGVmdCB0aHJvdWdoIGZyZWUgYWdlbmN5IHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uIHRvIGpvaW4gdGhlIENvbG9yYWRvIFJvY2tpZXMgYW5kIEhvdXN0b24gQXN0cm9zLCByZXNwZWN0aXZlbHkuPC9wPgo8cD5NaWxsZXIgaXMgc2V0IHRvIG1ha2UgJDkgbWlsbGlvbiB0aGlzIHNlYXNvbi4gSXQmIzgyMTc7cyBsaWtlbHkgYSBzYWZlIGJldCB0aGF0IGJvdGggaGUgYW5kIEFsbGVuIHdvdWxkIHJlY2VpdmUgcmFpc2VzIG9uIHRoZSBvcGVuIG1hcmtldCBpbiBsb25nLXRlcm0gZGVhbHMgaWYgYW4gZXh0ZW5zaW9uIGlzbiYjODIxNzt0IHJlYWNoZWQgd2l0aCB0aGUgSW5kaWFucyBiZWZvcmUgdGhhdCB0aW1lLjwvcD4KPHA+T3RoZXIgYXJiaXRyYXRpb24tZWxpZ2libGUgcGxheWVycyB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiBpbmNsdWRlIERhbm55IFNhbGF6YXIsIFRyZXZvciBCYXVlciwgWmFjaCBNY0FsbGlzdGVyIGFuZCBMb25uaWUgQ2hpc2VuaGFsbC4gPC9wPgo8cD5GcmlkYXkgaXMgdGhlIGRlYWRsaW5lIGZvciB0ZWFtcyBhbmQgcGxheWVycyB0byBzdWJtaXQgZmlndXJlcyBmb3IgdGhlIDIwMTggc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CcnVjZSBiYWNrIHRvIE1ldHM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk91dGZpZWxkZXIgSmF5IEJydWNlIGhhcyBhbiBhZ3JlZW1lbnQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHRoZSBOZXcgWW9yayBNZXRzIG9uIGEgdGhyZWUteWVhciwgJDM5IG1pbGxpb24gZGVhbCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIEVTUE4uPC9wPgo8cD5UaGUgSW5kaWFucyBhY3F1aXJlZCBCcnVjZSBmcm9tIHRoZSBNZXRzIGluIEF1Z3VzdCBsYXN0IHllYXIgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIHBpdGNoaW5nIHByb3NwZWN0IFJ5ZGVyIFJ5YW4uIEJydWNlIGhhZCBhbiBpbW1lZGlhdGUgaW1wYWN0LCBoZWxwaW5nIHRvIG1ha2UgdXAgZm9yIHRoZSBpbmp1cmVkIE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkmIzgyMTc7cyBhYnNlbmNlIGJ5IHBvc3RpbmcgYW4gLjgwOCBPUFMgaW4gNDMgZ2FtZXMgYW5kIGhlbHBpbmcgdGhlIHRlYW0gZW1iYXJrIG9uIGEgMjItZ2FtZSB3aW4gc3RyZWFrLjwvcD4KPHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPi48L2E+PC9wPgo=