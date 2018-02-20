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Indians could have a decision to make between option-less Erik Gonzalez, Giovanny Urshela; Mike Clevinger to start first Cactus League game
Published: February 20, 2018 - 7:40 PM
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By Ryan Lewis
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