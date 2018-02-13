Indians have two open spots in rotation, four pitchers vying for them

Published: February 13, 2018 - 1:39 PM | Updated: February 13, 2018 - 2:39 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3VyIHBpdGNoZXJzIGFsbCB3YW50aW5nIHRvIHN0aWNrIGluIHRoZSBzdGFydGluZyByb3RhdGlvbiwgYnV0IG9ubHkgdHdvIGF2YWlsYWJsZSBzcG90cyAmIzgyMTI7IHRoZSBJbmRpYW5zIG1pZ2h0IGhhdmUgYSAmIzgyMjA7Z29vZCYjODIyMTsgcHJvYmxlbSB0byBoYXZlLCBidXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBwbGVudHkgZm9yIHRoZSBjbHViIHRvIHNvcnQgb3V0IGJ5IHRoZSB0aW1lIE9wZW5pbmcgRGF5IHJvbGxzIGFyb3VuZCBvbiBNYXJjaCAyOSBpbiBTZWF0dGxlLjwvcD4KPHA+T25lIG9mIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSYjODIxNztzIGV2ZXJncmVlbiBiZWxpZWZzIGlzIHRoYXQgYSB0ZWFtIGNhbiBuZXZlciBoYXZlIHRvbyBtdWNoIHBpdGNoaW5nLiBJdCYjODIxNztzIGJldHRlciB0byBoYXZlIHRvbyBtYW55IG9wdGlvbnMgYW5kIGJlIGZvcmNlZCB0byBtYWtlIHNvbWUgdG91Z2ggZGVjaXNpb25zIHRoYW4gbm90IGhhdmUgZW5vdWdoIGFuZCB0cnkgdG8gc3RyZXRjaCBldmVyeWJvZHkgZnVydGhlciB0aGFuIGRlc2lyZWQuPC9wPgo8cD5IZWFkaW5nIGludG8gc3ByaW5nIGNhbXAsIHRoZSBJbmRpYW5zIGZpbmQgdGhlbXNlbHZlcyBpbiB0aGUgcHJlZmVycmVkIGdyb3VwLjwvcD4KPHA+U29tZWJvZHkgd29uJiM4MjE3O3QgZW5kIHVwIGxpa2luZyB0aGUgZGVjaXNpb25zIG1hZGUgbmVhciB0aGUgZW5kIG9mIE1hcmNoLiBTb21lYm9keSBjb3VsZCBiZSBoZWFkZWQgYmFjayB0byBUcmlwbGUtQS4gU29tZWJvZHkgY291bGQgZXZlbiBiZSB0cmFkZWQuPC9wPgo8cD5DeSBZb3VuZyBBd2FyZCB3aW5uZXIgQ29yZXkgS2x1YmVyLCB0b3AtNSBmaW5pc2hlciBDYXJsb3MgQ2FycmFzY28gYW5kIFRyZXZvciBCYXVlciBoYXZlIHRocmVlIG9mIHRoZSBmaXZlIHNwb3RzIG5haWxlZCBkb3duLiBUaGUgYmFjayBlbmQgb2YgdGhlIHJvdGF0aW9uIGhhcyBhIG11cmtpZXIgY29tcGxleGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBjYW4gcHV0IFt0aG9zZSBkZWNpc2lvbnNdIG9mZiBmb3IgYSBjb3VwbGUgd2Vla3MsJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlkIGluIEphbnVhcnkuICYjODIyMDtJdCBtaWdodCB0YWtlIGNhcmUgb2YgaXRzZWxmLiBJdCBtaWdodCBub3QuIElmIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QsIHdlJiM4MjE3O2xsIG1ha2UgYSBkZWNpc2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGZsYW1lLXRocm93aW5nIERhbm55IFNhbGF6YXIsIHZldGVyYW4gY293Ym95IEpvc2ggVG9tbGluLCBsb25nLWhhaXJlZCBNaWtlIENsZXZpbmdlciBhbmQgbGVhbiBsZWZ0eSBSeWFuIE1lcnJpdHQuPC9wPgo8cD5JZiwgY29tZSBNYXJjaCAyOSwgU2FsYXphciBpcyBoZWFsdGh5IGFuZCB0aHJvd2luZyB3ZWxsLCBoZSBzaG91bGQgaGF2ZSB0aGUgTm8uIDQgc3BvdCBpbiB0aGUgcm90YXRpb24uIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCB0aGF0ICYjODIyMDtTYWxhemFyJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2hlYWx0aHkmIzgyMjE7IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgZW5kZWQgdXAgaW4gdGhlIHNhbWUgc2VudGVuY2UgYXMgb2Z0ZW4gYXMgdGhlIEluZGlhbnMgd291bGQgbGlrZS48L3A+CjxwPkxhc3Qgc2Vhc29uLCBoZSB3YXMgNS02IHdpdGggYSA0LjI4IEVSQSBpbiAxMDMgaW5uaW5ncy4gSGUgc3RydWdnbGVkIHRocm91Z2ggc2hvdWxkZXIgYW5kIGVsYm93IGluanVyaWVzLiBIZSB3YXMgYW4gQWxsLVN0YXIgaW4gMjAxNiwgYnV0IHNpbmNlIHRoYXQgdGltZSwgaGUgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYWJsZSB0byBzdGF5IG9uIHRoZSBtb3VuZCBmb3IgbG9uZyBhbmQgaGFzIGVzc2VudGlhbGx5IGJlZW4gYSBub24tZmFjdG9yIGluIE9jdG9iZXIgaW4gYm90aCAyMDE2IGFuZCAyMDE3LjwvcD4KPHA+V2hlbiBoZSYjODIxNztzIGF0IHRoZSB0b3AgaGlzIGdhbWUsIGhlIGNhbiBiZSBhcyBkb21pbmFudCBhcyBuZWFybHkgYW55b25lIGluIGJhc2ViYWxsLiBBbW9uZyBwaXRjaGVycyB3aG8gbG9nZ2VkIGF0IGxlYXN0IDEwMCBpbm5pbmdzIGxhc3Qgc2Vhc29uLCBTYWxhemFyJiM4MjE3O3MgMTIuNjcgSy85IHJhdGUgd2FzIGJlc3RlZCBvbmx5IGJ5IEJvc3RvbiBSZWQgU294IGFjZSBDaHJpcyBTYWxlLiBUaGVyZSB3YXMgYWxzbyBTYWxhemFyJiM4MjE3O3MgYmxpc3RlcmluZyBmaXZlLXN0YXJ0IHN0cmV0Y2ggaW4gSnVseSBhbmQgQXVndXN0LCBpbiB3aGljaCBoZSBhbGxvd2VkIG9ubHkgZml2ZSBlYXJuZWQgcnVucyBhbmQgc3RydWNrIG91dCA0NiBiYXR0ZXJzIGluIDMyJiM4NTMxOyBpbm5pbmdzLiA8L3A+CjxwPlNhbGF6YXIgYW5kIHRoZSBJbmRpYW5zIGtub3cgdGhvc2UgbnVtYmVycyBhcmUgcG9zc2libGUuIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhIG1hdHRlciBvZiBoaW0gc3RheWluZyBvZmYgdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3QuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doYXQgSSBsb29rZWQgYXQgdGhlIG1vc3QgZnJvbSB0aGF0IFtzdHJldGNoXSBpcyB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSBmZWVsaW5nIGdvb2QsIEkga25vdyBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gZG8gbXkgam9iLCYjODIyMTsgU2FsYXphciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgSSYjODIxNzttIGhlYWx0aHksIHdpdGggb25seSBtaW5vciBzb3JlbmVzcyBpbiBteSBhcm0sIHdoaWNoIGlzIG5vcm1hbCBpbiBhIHBpdGNoZXIsIEkga25vdyBJIGNhbiBnbyBvdXQgdGhlcmUgYW5kIGRvIG15IGpvYi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Ub21saW4gcG9zdGVkIGEgMTAtOSByZWNvcmQsIDQuOTggRVJBIGFuZCA3LjAgSy85IHJhdGUgdG8gZ28gYWxvbmcgd2l0aCBhIDAuODkgQkIvOSByYXRlLCB0aGUgYmVzdCBpbiB0aGUgbWFqb3JzIGFtb25nIHBpdGNoZXJzIHdpdGggYXQgbGVhc3QgMTAwIGlubmluZ3MgcGl0Y2hlZC4gSGUgcGl0Y2hlZCBqdXN0IG9uY2UgaW4gcmVsaWVmIGJlZm9yZSB0aGUgdGhlIEluZGlhbnMgd2VyZSBib3VuY2VkIGZyb20gdGhlIHBvc3RzZWFzb24uPC9wPgo8cD5BdCAzMywgVG9tbGluIGlzIHRoZSB2ZXRlcmFuIG9mIHRoZSBidW5jaC4gVGhlIEluZGlhbnMgcGlja2VkIHVwIGhpcyAkMyBtaWxsaW9uIG9wdGlvbiBmb3IgMjAxOCBhbmQgaGUgaGFzIGV4cGVyaWVuY2UgaW4gYm90aCB0aGUgcm90YXRpb24gYW5kIHRoZSBidWxscGVuLiBObyBzdGFydGVyIHdhbnRzIHRvIGJlIHJlbGVnYXRlZCB0byB0aGUgYnVsbHBlbiwgYnV0IFRvbWxpbiBoYXMgbG9uZyBtYWludGFpbmVkIGhlJiM4MjE3O2xsIGRvIHdoYXRldmVyIGlzIG5lZWRlZCwgb25lIG9mIHRoZSByZWFzb25zIEZyYW5jb25hIGhhcyBjYWxsZWQgaGltIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB0ZWFtbWF0ZXMgaGUmIzgyMTc7cyBldmVyIGJlZW4gYXJvdW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2UgYWxsIGFwcHJvYWNoIGl0IHRoZSBzYW1lIHdheSwgdG8gZ28gb3V0IGFuZCBnZXQgcmVhZHkgZm9yIHRoZSBzZWFzb24sJiM4MjIxOyBUb21saW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCB3aGVuZXZlciB5b3VyIHRpbWUgaXMgY2FsbGVkIHRvIHBpdGNoLCB5b3UgZ28gb3V0IGFuZCBkbyB5b3VyIGpvYi4gV2hlcmV2ZXIgeW91IHN0YXJ0IHRoZSBzZWFzb24sIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtZWFuIGl0JiM4MjE3O3Mgd2hlcmUgeW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGZpbmlzaC4gVGhlIGdyZWF0IHRoaW5nIGFib3V0IHRoaXMgdGVhbSBpcyB0aGF0IHRoZXJlIGlzIGRlcHRoLiBJZiBvbmUgZ3V5IGdldHMgYmFuZ2VkIHVwIG9yIG5lZWRzIGEgYnJlYWsgb3IgYSBicmVhdGhlciwgeW91JiM4MjE3O3JlIGFsd2F5cyBnb2luZyB0byBuZWVkIHRoYXQgZ3V5IHRvIGNvbWUgaW4gYW5kIHN0ZXAgdXAuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q2xldmluZ2VyIGhhcyBoaXMgZXllcyBzZXQgb25seSBvbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24uIEFuZCBtb3N0IHRlYW1zIHdvdWxkIGdsYWRseSB3cml0ZSBoaXMgbmFtZSBkb3duIGV2ZXJ5IGZpZnRoIGdhbWUgYW5kIG5vdCB0aGluayB0d2ljZSBhYm91dCBpdC48L3A+CjxwPkxhc3Qgc2Vhc29uLCBoZSBjb250aW51ZWQgaGlzIHVwd2FyZCBwcm9ncmVzc2lvbiwgZ29pbmcgMTItNiB3aXRoIGEgMy4xMSBFUkEgYW5kIDEzNyBzdHJpa2VvdXRzIGluIDEyMSYjODUzMjsgaW5uaW5ncy4gSGUgd2FzIGRvbWluYW50IGluIFNlcHRlbWJlciwgcGl0Y2hpbmcgdG8gYSBzdWItMS4wMCBFUkEgaW4gMjcmIzg1MzE7IGlubmluZ3MuIEhlIHdhbnRzIHRvIGNvbnRpbnVlIHRoYXQgcm9sbCBpbiAyMDE4LiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGV2ZW4gdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgdGhlIGJ1bGxwZW4sJiM4MjIxOyBDbGV2aW5nZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd2FudCB0byB0aHJvdyAyMDAgaW5uaW5ncy4gTXkgb25seSBnb2FsIGlzIEkmIzgyMTc7bSBnZXR0aW5nIG15IGJvZHkgcmVhZHkgdGhhdCBJIGNhbiBiZSBqdXN0IGFzIGhlYWx0aHkgaW4gU2VwdGVtYmVyIGFuZCBJJiM4MjE3O20gc3RpbGwgZ29pbmcgdG8gYmUgcGl0Y2hpbmcgYXJvdW5kIGlubmluZyAyMTAuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgb25seSBnb2FsLiBXaGV0aGVyIHRoYXQgaGFwcGVucyBvciBub3QsIG9idmlvdXNseSwgd2UmIzgyMTc7bGwgc2VlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkNsZXZpbmdlciBzYWlkIGhlIHdvcmtlZCB3aXRoIGEgdHJhaW5lciB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiB0byBpbXByb3ZlIGJvZHkgYXdhcmVuZXNzIGFuZCBkaWZmZXJlbnQgYXNwZWN0cyBvZiBoaXMgZGVsaXZlcnksIHNwZWNpZmljYWxseSBob3cgaGUgZGl2ZXMgdG93YXJkIHRoZSBwbGF0ZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNeSB3aG9sZSBtZWNoYW5pY3MgY2hhbmdlZCB0byB3aGVyZSBJJiM4MjE3O20gZGl2aW5nLCYjODIyMTsgQ2xldmluZ2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyBzZWVpbmcgY29uc3RhbnQgc3VjY2Vzcywgc28gaXQgd2FzLCAmIzgyMTY7RG9uJiM4MjE3O3QgY2hhbmdlIHdoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgYnJva2VuLiYjODIxNzsgQnV0IHRoaXMgeWVhciwgdGhpcyBvZmZzZWFzb24sIGl0IHdhcywgSSB0aGluayBJIGNhbiBkbyB0aGF0LCBhbmQgcmVwZWF0IHRoYXQgYXQgdGhyb3dpbmcgOTYgc3RpbGwuIFNvLCBJJiM4MjE3O20gZmluZGluZyBob3cgdG8gZ2V0IGJhY2sgaW50byBteSBib2R5IGFuZCB1c2luZyBpdCAmIzgyMzA7IEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHBheSBodWdlIGRpdmlkZW5kcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGVuIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgTWVycml0dCwgaGUgb2YgdGhlIG5vbi1zaGFraW5nIGJvb3RzIGFuZCB0aGUgdGVycmlmaWMgcGVyZm9ybWFuY2UgaW4gVG9yb250byB0aGF0IHNlbnQgdGhlIEluZGlhbnMgdG8gdGhlIDIwMTYgV29ybGQgU2VyaWVzLCB0aGUgaW1hZ2UgdGhhdCB3aWxsIHByb2JhYmx5IGFsd2F5cyBiZSBmaXJzdCBjb25qdXJlZCBieSBJbmRpYW5zIGZhbnMgd2hlbiBoZWFyaW5nIGhpcyBuYW1lICYjODIxMjsgYmFycmluZyBhIFdvcmxkIFNlcmllcyB0aXRsZSBhbmQgaGltIHBsYXlpbmcgYSBrZXkgcGFydCBpbiBpdCwgb2YgY291cnNlLjwvcD4KPHA+TWVycml0dCBjb3VsZCBiZSBpbiBhIGJpdCBvZiBhIHRpZ2h0IHNwb3QgYmVjYXVzZSBoZSYjODIxNztzIG91dCBvZiBtaW5vci1sZWFndWUgb3B0aW9ucy4gSWYgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtYWtlIHRoZSBPcGVuaW5nIERheSByb3N0ZXIsIHRoZSBJbmRpYW5zIHdvdWxkIGhhdmUgdG8gcGFzcyBoaW0gdGhyb3VnaCB3YWl2ZXJzIGJlZm9yZSBiZWluZyBhYmxlIHRvIGFzc2lnbiBoaW0gdG8gVHJpcGxlLUEgQ29sdW1idXMuIEhlIGNvdWxkIGFsc28gYmUgYSBwb3RlbnRpYWwgdHJhZGUgY2hpcCBuZWFyIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHNwcmluZyBpZiB0aGUgSW5kaWFucyBjYW4gZmluZCBhIHZhbHVhYmxlIHJldHVybi48L3A+CjxwPkhpcyBzaXR1YXRpb24gbWlnaHQgbWVhbiB0aGF0IGhlIGNvdWxkIGJlIGRlc3RpbmVkIGZvciB0aGUgYnVsbHBlbiBpZiBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdpbiBhIHJvdGF0aW9uIHNwb3QuIEN1cnJlbnRseSwgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBzaXggYnVsbHBlbiBzcG90cyBsb2NrZWQgZG93biBieSBDb2R5IEFsbGVuLCBBbmRyZXcgTWlsbGVyLCBEYW4gT3Rlcm8sIE5pY2sgR29vZHksIFR5bGVyIE9sc29uIGFuZCBaYWNoIE1jQWxsaXN0ZXIuIE1lcnJpdHQgY291bGQgYmUgdGhlIHNldmVudGggaW4gdGhhdCBncm91cCwgYW5kIG9uZSB3aG8gY291bGQgdGhyb3cgbXVsdGlwbGUgaW5uaW5ncy48L3A+CjxwPk1lcnJpdHQgaGFzIGJlZW4gZWZmZWN0aXZlIHdoZW5ldmVyIGhlJiM4MjE3O3MgcGl0Y2hlZCBpbiB0aGUgbWFqb3JzICYjODIxMjsgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGp1c3QgaGlzIHN0ZWxsYXIgb3V0aW5nIGluIEdhbWUgNSBvZiB0aGUgMjAxNiBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcyBpbiB3aGljaCBoZSBzaWxlbmNlZCBKb3NlIEJhdXRpc3RhIGFuZCBhIGxldGhhbCBCbHVlIEpheXMgbGluZXVwLiBJbiAzMSYjODUzMjsgY2FyZWVyIGlubmluZ3MgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIChmaXZlIHN0YXJ0cywgbmluZSB0b3RhbCBhcHBlYXJhbmNlcyksIGhhcyBoYXMgYSAxLjcxIEVSQS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgSSYjODIxNzttIGluIHRoZSBidWxscGVuLCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGFuIGFkanVzdG1lbnQsJiM4MjIxOyBNZXJyaXR0IHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O2xsIGhhdmUgdG8gY2hhbmdlIGEgZmV3IHRoaW5ncywgYnV0IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgSSYjODIxNzttIHN0aWxsIHBsYXlpbmcgYmFzZWJhbGwgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBlbmpveSB0aGUgZ2FtZSBubyBtYXR0ZXIgd2hhdC4gU28sIEkmIzgyMTc7bSBqdXN0IGdvaW5nIHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgZG8gdGhlIGJlc3QgdGhhdCBJIGNhbiBmb3IgdGhlIHRlYW0sIHdoYXRldmVyJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gaGVscCB1cyB3aW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SWYgYWxsIHNldmVuIHN0YXJ0ZXJzIHN0YXkgaGVhbHRoeSwgb25lIGxvZ2ljYWwgY291cnNlIG9mIGFjdGlvbiBpcyB0aGF0IFNhbGF6YXIgYW5kIFRvbWxpbiByZW1haW4gaW4gdGhlIHJvdGF0aW9uLCBDbGV2aW5nZXIgc3RheXMgbGVuZ3RoZW5lZCBvdXQgYXMgYSBzdGFydGVyIGF0IFRyaXBsZS1BICYjODIxMjsgZm9yIGJvdGggZGVwdGggcHVycG9zZXMgYW5kIGFzIGEgcG90ZW50aWFsIHN1Y2Nlc3NvciBmb3IgVG9tbGluIGluIDIwMTkgJiM4MjEyOyBhbmQgTWVycml0dCBmaW5kcyBoaXMgd2F5IGludG8gdGhlIGJ1bGxwZW4sIHNvIGFzIHRvIGtlZXAgYWxsIG9mIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBhc3NldHMgd2l0aGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gaW5zdGVhZCBvZiBsZWF2aW5nIG9uZSBleHBvc2VkLiBCdXQsIG5lYXJseSB0d28gbW9udGhzIG9mIGJhc2ViYWxsIGlzIGEgbG9uZyB0aW1lIGZvciB0aGluZ3MgdG8gY2hhbmdlLiBJbmp1cmllcyBhbmQvb3IgYSB0cmFkZSBjb3VsZCBzaGlmdCB0aGUgbGFuZHNjYXBlLiBBcyBpdCBzdGFuZHMsIG9ubHkgdHdvIG9mIHRob3NlIHBpdGNoZXJzIGNhbiBsZWF2ZSBjYW1wIHdpdGggdGhlaXIgZmlyc3QgY2hvaWNlLCBiZWluZyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24uPC9wPgo8cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSi4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Police say Manchester student who dropped out made online threat to shoot at school
Akron man facing federal charges for Facebook video threatening to kill someone, saying, best cop is ‘a dead cop’
Task Force offering reward for Medina County fugitive
Local history: Front Street closure a dead end in Cuyahoga Falls