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Indians intend to keep first-round pick Noah Naylor primarily at catcher, feel confident in medical reports of Ethan Hankins
Published: June 7, 2018 - 4:26 PM | Updated: June 7, 2018 - 5:09 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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