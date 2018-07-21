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Indians mailbag: Some options to acquire an outfielder, Cody Allen as the closer and Carlos Carrasco’s role in the postseason
Published: July 21, 2018 - 12:14 PM
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