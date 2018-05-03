Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians notebook: Andrew Miller could be activated Sunday in New York; decision looms regarding Erik Gonzalez, Giovanny Urshela
Published: May 3, 2018 - 7:32 PM | Updated: May 3, 2018 - 8:22 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Cavaliers 128, Raptors 110: LeBron James scores 43 as Cavs beat Raptors to take 2-0 series lead May 3rd, 2018 8:51 PM
NBA: Knicks to hire former Grizzlies coach David Fizdale May 3rd, 2018 8:38 PM
Cavaliers vs. Raptors playoff schedule May 3rd, 2018 8:33 PM
Blue Jays 13, Indians 11: Bullpen battered again; Jays outlast Indians in 11-inning slugfest May 3rd, 2018 8:07 PM

THE LATEST

John Dorfman: Recommending Signet Jewelers as an ‘Old Faithful’ stock a year ago was an epic fail May 3rd, 2018 8:53 PM
Cavaliers 128, Raptors 110: LeBron James scores 43 as Cavs beat Raptors to take 2-0 series lead May 3rd, 2018 8:51 PM
Things to Do, May 4: ‘Curious George’; Hail to the Chefs; First Friday in Kent, Canton; comedy show; May 4 events May 3rd, 2018 8:09 PM
Blue Jays 13, Indians 11: Bullpen battered again; Jays outlast Indians in 11-inning slugfest May 3rd, 2018 8:07 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal