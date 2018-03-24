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Indians notebook: Brandon Guyer feels good in return; Corey Kluber delivers final spring tuneup; Bradley Zimmer flashes speed
Published: March 24, 2018 - 6:50 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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