Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians notebook: It would take a ‘compelling reason’ to move Jason Kipnis to center field, but it remains an option
Published: July 24, 2018 - 6:06 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Metro Parks project receives boost from $370,000 federal grant Updated July 24th, 2018 6:36 PM
Housing the homeless a challenge as authorities move to shutter tent city Updated July 24th, 2018 6:20 PM
Pulse Drinking: An outstanding Pinot Grigio from Rohco Blanchis Updated July 24th, 2018 6:08 PM
Weekend Tipsheet: Tom Cruise tackles his 6th ‘Mission: Impossible,’ Daveed Diggs goes ‘Blindspotting’ Updated July 24th, 2018 6:06 PM

THE LATEST

Housing the homeless a challenge as authorities move to shutter tent city Updated July 24th, 2018 6:20 PM
Dam bursts in Laos, sweeping hundreds of people, houses away Updated July 24th, 2018 6:06 PM
Indians notebook: It would take a ‘compelling reason’ to move Jason Kipnis to center field, but it remains an option Updated July 24th, 2018 6:06 PM
Things to Do, July 25: Beyoncé and Jay-Z; Jason Isbell; splash with the Ducks; Christmas beers in July; composting talk Updated July 24th, 2018 6:04 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal