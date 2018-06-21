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Indians notebook: Jason Kipnis, in another improved stretch, still looking to increase offensive production; Workloads of starters monitored
Published: June 21, 2018 - 4:46 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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