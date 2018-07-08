Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians notebook: Josh Tomlin still searching for answers on mound; Jason Kipnis out of lineup due to ‘trepidation’ with potential hamstring issue
Published: July 8, 2018 - 6:06 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians notebook: Josh Tomlin still searching for answers on mound; Jason Kipnis out of lineup due to ‘trepidation’ with potential hamstring issue Updated July 8th, 2018 6:06 PM
Wimbledon: Serena Williams, Evgeniya Rodina will stage a battle of moms Updated July 8th, 2018 5:00 PM
Tour de France: Peter Sagan wins second stage, takes yellow jersey Updated July 8th, 2018 4:53 PM
World Cup Soccer: Croatia hopes it has enough left in tank to take out England in semifinals Updated July 8th, 2018 4:50 PM

THE LATEST

Indians notebook: Josh Tomlin still searching for answers on mound; Jason Kipnis out of lineup due to ‘trepidation’ with potential hamstring issue Updated July 8th, 2018 6:06 PM
Trump administration freezes another part of ‘Obamacare’ Updated July 8th, 2018 5:31 PM
Ethiopia, Eritrea restore relations after nearly 20 years Updated July 8th, 2018 5:29 PM
England opens murder probe as 1 of 2 nerve agent victims dies Updated July 8th, 2018 5:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal