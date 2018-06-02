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Indians notebook: Left-hander Oliver Perez brought in to bolster struggling bullpen; Francisco Lindor named AL Player of the Month
Published: June 2, 2018 - 4:06 PM

By Ryan Lewis

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