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Indians notebook: Manager Terry Francona delivers message to team about lofty goals; Andrew Miller returns, Zach McAllister DFA’d; Tyler Naquin undergoes surgery
Published: August 3, 2018 - 5:44 PM

By Ryan Lewis

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