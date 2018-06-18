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Indians notebook: Manager Terry Francona relieved when tests confirm Carlos Carrasco’s diagnosis of elbow contusion: ‘We dodged a huge bullet’
Published: June 18, 2018 - 6:03 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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