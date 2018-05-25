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Indians notebook: Mike Clevinger, amid strong start to season, still trying to tackle big inning
Published: May 25, 2018 - 8:23 PM

By Ryan Lewis

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