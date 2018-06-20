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Indians notebook: Mike Clevinger, Trevor Bauer find a baseball relationship that’s finding results
Published: June 20, 2018 - 3:51 PM

By Ryan Lewis

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