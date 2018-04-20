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Indians notebook: Mike Napoli tears ACL, meniscus in right knee, will require season-ending surgery
Published: April 20, 2018 - 8:23 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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