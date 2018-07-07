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Indians notebook: Outfielder Lonnie Chisenhall to see specialist for calf injuries
Published: July 7, 2018 - 3:24 PM

By Ryan Lewis

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