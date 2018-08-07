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Indians notebook: Trevor Bauer making adjustments in Cy Young-caliber season; familiar dugout celebration returns; 2019 All-Star Game logo unveiled
Published: August 7, 2018 - 9:07 PM

By Ryan Lewis

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