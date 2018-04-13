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Indians notebook: Trevor Bauer still working on feel for new slider; Michael Brantley progressing well after playing three consecutive games
Published: April 13, 2018 - 6:14 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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