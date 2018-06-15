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Indians notebook: Yonder Alonso dealing with family emergency; Ryan Merritt, Danny Salazar progressing; Nick Goody gets second opinion
Published: June 15, 2018 - 8:27 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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