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Indians notebook: Yonder Alonso gets mariachi band surprise in clubhouse; injury updates on Giovanny Urshela, Danny Salazar
Published: April 7, 2018 - 9:18 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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