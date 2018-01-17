Indians pitcher Corey Kluber, former Cavaliers center Zydrunas Ilgauskas, Wadsworth senior Joey Baughman take home Greater Cleveland Sports Awards

Published: January 17, 2018 - 10:41 PM | Updated: January 17, 2018 - 11:20 PM
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By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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