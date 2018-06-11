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Indians notebook: Indians promote top prospect Francisco Mejia; Andrew Miller progressing
Published: June 11, 2018 - 8:10 PM | Updated: June 11, 2018 - 8:40 PM

By Ryan Lewis

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