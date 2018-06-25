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Indians report: Fearsome foursome at top of lineup clicking together
Published: June 25, 2018 - 6:08 PM

By Ryan Lewis

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