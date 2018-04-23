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Indians report: Indians jump to 24th in valuation among MLB franchises, top $1 billion for the first time, according to Forbes
Published: April 23, 2018 - 5:35 PM
By Ryan Lewis
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