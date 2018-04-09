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Indians report: Indians trying to warm up ice-cold bats in the frigid Cleveland weather: ‘When it’s cold, every single at-bat is like an event’
Published: April 9, 2018 - 8:00 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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